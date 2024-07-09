الثلاثاء 09 يوليو 2024
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أخبار مصر

مطار الغردقة يحبط محاولة تهريب مخدرات بحوزة فرنسية داخل علبة فشار

المضبوطات بحوزة رجال
المضبوطات بحوزة رجال الجمارك،فيتو

تمكن رجال الجمارك بـ مطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ويأتي ذلك بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

 

مطار الغردقة يحبط تهريب مخدرات بحوزة فرنسية داخل فشار


ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من تركيا اشتبه وائل على مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة فرنسية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي أبو الحسن محمود تحت إشراف محمد صبحي رئيس قسم الفحص بالأشعة تم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على مهند محمد سامى نائب مدير الإدارة قام بتكليف شنودة عبد اللطيف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود كمية من مخدر الماريجوانا مخبأة داخل علبة فشار بحقائبها.


وقام بالجرد والتحريز مينا نادي نصري بحضور هاني عبدالحافظ رئيس قسم الأمن الجمركي.


قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.


يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 

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