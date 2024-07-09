مدبولي: وزير التعليم لديه خطة للتعامل مع مشكلة الدروس الخصوصية

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء: إن المواطن سيشعر بالتغيير خلال أول شهر من عمل الحكومة الجديدة.

وعلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم، على أزمة مؤهلات وشهادات وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور محمد عبد اللطيف.

هل شهادات وزير التعليم الجديد سليمة؟

وأكد رئيس الوزراء: "معيار الكفاءة والخبرة أهم شيء بالنسبة لي كرئيس الوزراء في اختيار الوزراء الجدد، أما بالنسبة للشهادات سليمة أم غير سليمة، أنا أؤكد أنها شهادت سليمة وموثقة ومعتمدة من جهات.. أما هي معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات فهذا شيء آخر".

معيار اختيار وزير التعليم

وأوضح: “الأهم بالنسبة لنا أنه خريج وعنده شهادة جامعية أو مؤهل عالٍ ولديه خبرة عملية، أما شهادات الدكتوراه والماجستير هذا شيء آخر، أما المعيار فهو القدرة على أن الشخص الذي يتم اختياره لديه رؤية ولا لأ، لاقتحام الملفات ورؤية غير تقليدية وأفكار جديدة للتعامل مع الملفات وقدرته على التنفيذ، الخبرة العملية في الأرض شيء مهم جدا”.



وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل في العاصمة الإدارية: "احنا حكومة تحديات، وبالتالي إحنا عايزين ناس عارفة الملف كويس، وعندها فكرة ورؤية للتعامل مع تلك التحديات وحلها بصورة عملية سريعة لأننا ليس لديها رفاهية الوقت".

وأكد: "وزير التربية والتعليم عارف كويس أوي الفجوة اللي عندنا وقادر يحل مشكلة كثافة الفصول بطرق غير تقليدية، والتعامل مع مشكلة المعلمين والتعامل بطريقة موازية للدروس الخصوصية وعارف هو بيعمل إيه بالظبط".

ولفت: "قابلنا واحد واتنين وتلاتة وأربعة.. ووقع على وزير التعليم الحالي الاختيار وفقا للتحديات، معندناش رفاهية الوقت، وكل وزير هيكون فيه متابعة لتنفيذه للبرامج والخطط الموضوعة".