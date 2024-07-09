الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديدية تكشف تفاصيل خروج قطار عن القضبان بخط "مطروح - محرم بك"

قطار
قطار
ads

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه أثناء مسير القطار رقم 657 تحيا مصر بخط "مطروح / محرم بك" بين محطتي "جلال والضبعة" حدث خروج البوجي الأمامي للعربة الثانية من القطار عن شريط السكة الحديد.

حادث قطار مطروح 

وأكدت الهيئة أن الحادث بدون حدوث أي إصابات ونتج عن ذلك توقف خط "مطروح / محرم بك" وعلى الفور تم الدفع بفرق الصيانة والمعدات والأوناش لرفع العربة والإستعداد بالسكة لإستعادة التشغيل المعتاد، ووجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بدفع لجنة فنية لإعداد تقرير عاجل عن الأسباب التي أدت إلى ذلك وسرعة الإستعداد بالسكة لتشغيل خط "مطروح/محرم بك" على وجه السرعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السكك الحديدية أ السكك الحديد السكك الحديدية شريط السكة الحديد

الأكثر قراءة

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط

المنتخب الأولمبي يخطر بيراميدز بإصابة إبراهيم عادل ورد فعل غريب من النادي

نعتذر للمواطن مش بإيدينا، وزير الصحة يعلن نسبة ارتفاع أسعار الأدوية

الكهرباء تحسم الجدل بشأن وقف تخفيف الأحمال اليوم وتحريك الأسعار (فيديو)

قابلني لو عندك وحدة تعرف تبيعها بربع الثمن، خبير اقتصادي يحذر من الفقاعة العقارية

ترافيس موتيابا يعتنق الإسلام ويغير اسمه لـ جمال

حزب الوفد يعلن هوية المتورطين في فيديو صفقة الآثار (فيديو)

منوعات

المزيد

سماء الأرض تجمع حدثين فلكيين في ليلة واحدة هذا الشهر

مصرع سائح تحت أقدام فيل في جنوب إفريقيا

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم في السوق المحلي

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

موقف شهادة وزير التعليم.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بصلاح الأحوال

لا تحزن إن الله معنا، الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة (صور)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الفرق بين عامة أهل الإيمان وخاصته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية