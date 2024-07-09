السكك الحديدية تكشف تفاصيل خروج قطار عن القضبان بخط "مطروح - محرم بك"

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه أثناء مسير القطار رقم 657 تحيا مصر بخط "مطروح / محرم بك" بين محطتي "جلال والضبعة" حدث خروج البوجي الأمامي للعربة الثانية من القطار عن شريط السكة الحديد.

حادث قطار مطروح

وأكدت الهيئة أن الحادث بدون حدوث أي إصابات ونتج عن ذلك توقف خط "مطروح / محرم بك" وعلى الفور تم الدفع بفرق الصيانة والمعدات والأوناش لرفع العربة والإستعداد بالسكة لإستعادة التشغيل المعتاد، ووجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بدفع لجنة فنية لإعداد تقرير عاجل عن الأسباب التي أدت إلى ذلك وسرعة الإستعداد بالسكة لتشغيل خط "مطروح/محرم بك" على وجه السرعة.