الثلاثاء 09 يوليو 2024
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أخبار مصر

مدبولي: شهادة وزير التعليم سليمة 100% وليست مزورة

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن  ما اثير حول شهادة احد الوزراء غير صحيح  مؤكدا أنها سليمة ١٠٠٪؜.

واشار رئيس الوزراء الي ان الشهادة ليست مزورة مؤكدا ان الاساس في اختيار الوزراء هو المؤهل العالي أما الماجستير والدكتوراه اشياء اضافية فقط.

وتابع رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء: أؤكد انها شهادت سليمة وموثقة ومعتمدة من جهات، أما أن تكون معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات هذا شئ اَخر".

 

معيار اختيار وزير التعليم 

وأوضح:"الأهم بالنسبة لنا انه خريج وعنده شهادة جامعية أو مؤهل عال ولديه خبرة عملية، أما شهادات الدكتوراة والماجستير هذا شئ اَخر، أما المعيار القدرة على ان الشخص الذي يتم اختيار رؤية ولا لا لاقتحام الملفات ورؤية غير تقليدية وافكار جديدة للتعامل مع الملفات وقدرته على التنفيذ، الخبرة العملية في الأرض شئ مهم جدا لإن احيانا يكون الاختيار 

وأضاف  مصطفى مدبولي  في مؤتمر صحفي ان اختيار الوزراء الجدد يشارك به جميع مؤسسات المعنية بالدولة وترشح عدد من الوزراء برؤية مختلفة بسوابق خبرات وخاصة معيار الكفاءة وادارة ملف وزارته.

واكد رئيس الوزراء ان الاهم من هذا هي القدرة على التعامل مع الملفات الوزارية وهذا هو المستهدف لافتا ان الخبرة العملية شئ مهم جدا خاصة ان الجانب الاكاديمي لوحده ليس كافي وانما الخبرة العملية مع الجانب الاكاديمي يكمل بعضهم بعض.

واشار مدبولي ان وزير التربية والتعليم لديه رؤية لادارة ملف التعليم من مشاكل الفصول والمعلمين والمراكز الموازية لدروس الخصوصية.

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