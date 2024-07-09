محافظ الجيزة: تطوير شامل لمستشفى مبارك المركزي بمنشأة القناطر

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل بمستشفى مبارك المركزى بمركز ومدينة منشأة القناطر للوقوف على حجم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالورديات وأقسام الطوارئ والعناية المركزة.

ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بالانتهاء من أعمال التجديد وصيانة شبكات المرافق بالمستشفى والتى من المقرر تنفيذ أعمال تطوير شامل لها بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة

شملت جولة المحافظ المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم الأشعة وقسم الأطفال المبتسرين وبحث مع مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ومدير المستشفى الاحتياجات ومتطلبات رفع كفاءة العمل بها.

وخلال حديثه مع عدد من المواطنين من متلقي الخدمات الطبية داخل المستشفى اطمئن المحافظ على مستوى الخدمات المقدمة لهم ومدى توافر الأدوية والأطقم الطبية على مدار اليوم.

كما اطلع محافظ الجيزة منهم على أبرز المعوقات التي تواجههم مؤكدًا أنه يتابع بشكل دوري تلافي الملاحظات ومدى تحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين المترددين على المستشفى.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.