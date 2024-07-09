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أخبار مصر

وزير الصحة يستقبل نظيره الفلسطيني لمناقشة الدعم الطبي للأشقاء في غزة

اجتماع وزير الصحة،فيتو
اجتماع وزير الصحة،فيتو

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعزير التعاون في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالوزير الفلسطيني، والوفد المرافق له، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم الطبي للمرضى والجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون الخدمات الطبية في المستشفيات المصرية، موجهًا في هذا الصدد الشكر لقيادات وزارة الصحة على سرعة التعامل مع الحالات الحرجة، والتي سطرت الكثير من قصص النجاح في شفاء وعلاج المرضى والمصابين.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير أكد على التواصل، والتنسيق الدائم مع الدول العربية لاستمرار تقديم كافة سبل الدعم الطبي، والمعنوي للأشقاء الفلسطينيين، وتوفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والجرحى.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه بإتاحة الفرصة للأطباء الفلسطينيين في مختلف التخصصات الطبية، للاستعانة بخبراتهم في علاج المرضى والجرحى الفلسطينيين، بعد دراسة مقترح نظيره الفلسطيني بإصدار رخصة مزاولة مهنة -محددة المدة- للأطباء الفلسطينيين الوافدين إلى مصر في تخصصات طبية محددة لتقديم الخدمة الطبية للأشقاء الفلسطينيين داخل مستشفى فلسطين.

ومن جانبه، وجه وزير صحة فلسطين رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمته مصر  من مساعدات طبية وإنسانية للجانب الفلسطيني، مؤكدا أن العلاقات المصرية الفلسطينية علاقات وثيقة وراسخة تدعمها إرادة سياسية وشعبية ممتدة عبر التاريخ، كما سلم "درع القدس" للدكتور خالد عبدالغفار، ذلك تقديرًا للجهود المصرية في مساندة الشعب الفلسطيني خلال أزمته الراهنة.

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حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور محمد الطيب نائب الوزير للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة، ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية،  ومن الجانب الفلسطيني، السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، والدكتورة نداء البرغوثي القنصل، والمستشار الأول بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة.

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