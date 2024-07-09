الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن درجات الحرارة الخميس والجمعة المقبلين

ارتفاع درجات الحرارة، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة بدءًا من اليوم وحتى الأحد المقبل نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي.

ذروة ارتفاعات درجات الحرارة

وأكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: ذروة ارتفاعات درجات الحرارة خلال الموجة شديدة الحرارة ستكون يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث تسجل على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية وتصل المحسوسة إلى 43 درجة مئوية.

حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، فيتو

ارتفاع كبير في درجات الحرارة على جنوب الصعيد

وتابعت: درجة الحرارة العظمى على جنوب الصعيد تصل إلى 46 درجة مئوية بينما تصل إلى 36 درجة على السواحل الشمالية، مؤكدة أن الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى الأحد المقبل وتنكسر يوم الإثنين المقبل.

تحذير هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة

وشددت متحدثة الأرصاد الجوية، على ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة ما بين الـ 12 ظهرا وحتى الخامسة عصرا مع تناول كميات كافية من السوائل والمرطبات وارتداء غطاء للرأس حال الخروج من المنزل.