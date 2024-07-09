الثلاثاء 09 يوليو 2024
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أول قرار من محافظ القاهرة: الاستغناء عن رؤساء الأحياء في هذه الحالات

محافظ القاهرة، فيتو
محافظ القاهرة، فيتو
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أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا بتشكيل منظومة لتقييم رؤساء الأحياء بالمحافظة، بشكل شهري، حيث يشمل التقييم 10 بنود أبرزها رضا المواطنين ومدى التفاعل مع شكواهم ومتابعة المشروعات القومية وإدارة الأزمات والتواجد الميداني والتواصل مع المجتمع المدني يتم التقييم من خلالهما.

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تقييم رؤساء الأحياء


وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم الاستغناء عن رؤساء الأحياء الذين لا يحققون مستوى جيد فى التقييم.

وأكد محافظ القاهرة، أن جهود المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني من بين بنود التقييم، كذلك حل مشكلات المواطنين، والتواصل معهم، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يحرص على استمرار التواصل بشكل اساسى مع المواطنين لحل مشاكلهم، كما سيتم التركيز على المشاركة المجتمعية، وهذا أمر هام فى مشاركة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى الإدارة وتحسين الخدمات للمواطنين.

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