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أخبار مصر

مدبولي يكشف السبب في زيادة حجم الديون وخطة الحكومة المقبلة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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أزمة الديون، كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اَخر تطورات ملف تعامل الحكومة مع الديون والاقتراض من الخارج.

خطة السيطرة على الديون

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل في العاصمة الإدارية الجديدة: لدينا رؤية واضحة للسيطرة علي الدين الإجمالي للدولة يشمل الدين المحلي والخارجي.

خفض الدين الخارجي والمحلي 

وأضاف: الدين الخارجي في مارس الماضي انخفض بأرقام كبيرة وبعد الإنتهاء من أرقام 30 يونيو الماضي ونعلن عنها المصريين سيروا بأن هناك انخفاض كبير جدا في الدين الخارجي وهذا مصحوب بكل الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الدولة الفترة الأخيرة والاستثمارات التي دخلت الدولة من خلال مجموعة كبيرة من الصفقات التي تمت بنجاح.

مستهدف الحكومة للتعامل مع الديون

ولفت: لدينا مستهدف واضح جدا تم وضعه بالتفصيل في برنامج الحكومة خلال الـ3 سنوات المقبلة للنزول بالدين الأجنبي والمحلي، ولدينا رؤية حتى 2030 ايضا ولدينا خطة تنفيذية واضحة لذلك.

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وأوضح:"الغالبية العظمى من الديون كلها راحت في الاحتياجات الأساسية للدولة سواء من القمح والوقود والمحروقات وتنفيذ مشروعات الدولة كانت في أشد الاحتياج اليها، ومحدش كان يقدر يستشرف الأزمات العالمية اللي حصلت وتحملنا سنة ونصف ورفضنا نزود أسعار حاجات كتيرة جدا وكنا ندبرها من خلال الاقتراض وزادت الاعباء التمويلية علينا كدولة، بالإضافة اننا في مرحلة بناء كدولة والدولة محتاجة شغل كتير أوي علشان تبقى على المستوى اللائق للمواطن".

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