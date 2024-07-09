الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: الخبرة العملية كانت عاملا مهما في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة

الحكومة الجديدة
الحكومة الجديدة

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن الخبرة العملية كانت عاملا مهما في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم أن اختيار أعضاء الحكومة الجديدة تم بناء على رؤية وتقييمات وتنسيق بين جميع أجهزة الدولة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن معيار الكفاءة والقدرة على الإدارة ووضع رؤية واضحة كانت أهم معايير اختيار الوزراء الجدد.

وتابع مدبولي أن الحكومة الجديدة لديها رؤية واضحة للسيطرة على الدين الإجمالي للدولة، مؤكدا أن لدى مصر تحديا يتمثل في الموارد الطبيعية للدولة ومنها المياه.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي على هامش أول اجتماع للحكومة الجديدة أن الدولة تعمل على حجم هائل من المشروعات في ملف المياه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعضاء الحكومة الجديدة مؤتمر صحفي اليوم

مواد متعلقة

لا يمكن للدولة تحمل الفارق، مدبولي: تكلفة لتر السولار 20 جنيها ونبيعه بـ 10 جنيهات

مدبولي: شهادة وزير التعليم سليمة 100% وليست مزورة

بث مباشر، مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

مدبولي يُصدر قرارين بتشكيل واختصاصات المجموعتين الوزاريتين للتنمية البشرية والصناعية

وزيرة التخطيط: تحديد سقف الاستثمارات العامة بـ1 تريليون جنيه لعام 2024/ 2025

قرار عاجل للحكومة بشأن الازدواج الضريبي بين مصر وعمان

مجلس الوزراء يوافق على قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

11 قرارا عاجلا في أول اجتماع لحكومة مدبولي الجديدة

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

وزير الرياضة السعودي: ليفربول رفض عرضا فلكيا لبيع محمد صلاح

مدبولي: شهادة وزير التعليم سليمة 100% وليست مزورة

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

قابلني لو عندك وحدة تعرف تبيعها بربع الثمن، خبير اقتصادي يحذر من الفقاعة العقارية

الكهرباء تكشف حقيقة وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

منوعات

المزيد

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر الشمام والعنب في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيتا الليل والنهار، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 بسورة النور (فيديو)

يكفر ذنوب سنة ماضية، تعرف على موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2024

ما حكم التثويب في غير أذان الفجر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية