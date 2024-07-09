مدبولي: الخبرة العملية كانت عاملا مهما في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن الخبرة العملية كانت عاملا مهما في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم أن اختيار أعضاء الحكومة الجديدة تم بناء على رؤية وتقييمات وتنسيق بين جميع أجهزة الدولة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن معيار الكفاءة والقدرة على الإدارة ووضع رؤية واضحة كانت أهم معايير اختيار الوزراء الجدد.

وتابع مدبولي أن الحكومة الجديدة لديها رؤية واضحة للسيطرة على الدين الإجمالي للدولة، مؤكدا أن لدى مصر تحديا يتمثل في الموارد الطبيعية للدولة ومنها المياه.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي على هامش أول اجتماع للحكومة الجديدة أن الدولة تعمل على حجم هائل من المشروعات في ملف المياه.