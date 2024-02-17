أخبار مصر: مكافآت لصاحب فيديو البرتقال، مصير الجنيه بعد العملة الرقمية الجديدة، مبابي في الريال، وحمو بيكا إعلامي في رمضان

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت الأخبار المنشورة كالتالي:

ضياء رشوان: مصر تقوم بما عليها من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تقوم بما عليها من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته.

مكافآت غير متوقعة لـ عم ربيع صاحب فيديو إلقاء البرتقال على شاحنات المساعدات لغزة (فيديو)

مكافأة غير متوقعة لـعم ربيع صاحب مقطع فيديو إلقاء البرتقال على شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.

عضو "اقتصادية النواب" يكشف فوائد ‏إصدار عملة رقمية جديدة للمواطنين ويحدد مصير الجنيه (فيديو)

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كشف النائب أكمل نجاتي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن اقتراح مشروع قانون ‏إصدار عملة رقمية وطنية جديدة كإحدى خطوات تحقيق الشمول المالي. ‏

ليس من المحرمات، ماكرون يفتح المجال أمام الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، إن الاعتراف بدولة فلسطينية لم يعد من المحرمات بالنسبة لفرنسا، مما يشير إلى أن باريس قد تتخذ القرار إذا تعثرت جهود حل الدولتين بسبب معارضة إسرائيل.

هيكسر مصر، حمو بيكا يقدم برنامجا تلفزيونيا في رمضان 2024

أعلنت قناة "هي" في مقطع فيديو تقديم مؤدي المهرجانات الشعبي حمو بيكا برنامج تليفزيوني رفقة سارة خليفة بعنوان "سارة وبيكا"، وذلك للعرض خلال شهر رمضان المقبل 2024.

التقلبات الجوية مستمرة، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم وتعلن موعد انحسارها

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت 17- 2 - 2024، وتوقعت أن يسود أن اليوم طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

مواعيد مباريات اليوم 17 فبراير 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم ويأتي في مقدمتها مباراتي مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هل أغنية حسام حبيب الجديدة "كدابة" موجهة لـ شيرين عبد الوهاب؟ ماذا قال كاتب الأغنية (فيديو)

شيرين وحسام حبيب، أثارت أغنية حسام حبيب الجديد "كدابة" جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يرى البعض أنها موجهة إلى شيرين عبدالوهاب.

وول ستريت جورنال: أمريكا تعتزم إرسال أسلحة فتاكة إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الجمعة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإرسال قنابل وغيرها من الأسلحة إلى إسرائيل ستعزز ترسانتها العسكرية.

أحدهم مر ويعتمد على منافس، سيناريوهات تأهل الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا، رغم عودة الأهلي بنقطة ثمينة بعد تعادله سلبيًّا مساء الجمعة خارج أرضه أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن مواجهات المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، إلا أن هذا التعادل وضع المجموعة على صفيح ساخن.

بريطانيا تستدعي الدبلوماسيين الروس لديها بعد وفاة المعارض نافالني

أعلنت الخارجية البريطانية عن استدعاء دبلوماسي في السفارة الروسية بلندن على خلفية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

اليوم، الحكم على رضا عبد العال بتهمة سب وقذف ثلاثي الأهلي

تنظر محكمة جنح قسم ثالث أكتوبر، اليوم، جلسة النطق بالحكم في محاكمة لاعب كرة القدم السابق رضا عبد العال لاتهامه بسب وقذف كل من كابتن ربيع يس وكابتن مختار مختار والكابتن عماد النحاس في الجنحة المقامة ضده بتهمة سب وقذف المجني عليهم.

دينا الشربيني تروي قصة حلم مزعج يراودها منذ الصغر وماذا قال لها الطبيب النفسي

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن الحلم الذي كان يراودها منذ صغرها وذلك أثناء استضافتها ببرنامج سولد أوت كامل العدد مع الإعلامي محمود سعد.

قضي الأمر، موعد إعلان انضمام مبابي رسميا إلى ريال مدريد

بعد إعلانه رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية، كشفت تقارير صحفية عن موعد إعلان نادي ريال مدريد الإسباني ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

في أول قرار للقائد الجديد، انسحاب الجيش الأوكراني من مدينة أفدييفكا

أعلن القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، فجر اليوم السبت، انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع "على خطوط أكثر فائدة.

تصميم فستان من زي الرجال يثير ضجة في السعودية ودول الخليج (فيديو)

أثار تصميم غريب لفستان، سخرية وجدلًا واسعًا في السعودية ودول الخليج العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استوحى المصمم فكرته التي يمكن وصفها بأنها من خارج الصندوق، من ملابس الرجال في السعودية ودول الخليج العربي.

ترامب بعد حكم منعه من تولي أي منصب مسؤول في نيويورك: القاضي "ملتو" والمدعية العامة "فاسدة "

ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، بمحاكمة "صورية" بعدما أمره قاض في نيويورك بتسديد غرامة مالية بـ355 مليون دولار ومنعه من إدارة شركات في الولاية لثلاث سنوات بعدما خلص إلى تحميله المسؤولية في قضية احتيال.

جنازتك شبه زفتك يا ضنايا، حديث مؤثر لأسرة مبيض محارة قتل على يد مسن بسبب حضانة طفلة بالمنيب (فيديو)

شهدت منطقة المنيب حادثًا مأساويًّا، حينما أقدم مسن على إنهاء حياة مبيض محارة، إثر مشاجرة نشبت بين عائلة المتهم وخال المجني عليه، بسبب خلافات على حضانة طفلة نجل المتهم، وفور تدخل المجني عليه سدد المتهم له ضربه على رأسه بواسطة كرسي خشبي، وقع على إثرها المجني عليه غارقا في دمائه.

نيويورك تايمز: إسرائيل نفذت هجمات على خطي أنابيب غاز رئيسيين في إيران

أكد مسؤولون غربيون، أن إسرائيل نفذت هجمات على خطي أنابيب غاز رئيسيين في إيران هذا الأسبوع، مما تسبب في تعطيل تدفق الغاز إلى محافظات إيرانية يقطنها الملايين.

خليفة كلوب يسخر من تدريب ليفربول: مش في دماغي ولن يكون إحدى أولويات حياتي

أهان أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام، نادي ليفربول بعد سؤاله عن خلافة يورجن كلوب في تدريب ليفربول.

بعد الحكم عليه، أصول ترامب المهددة بالمصادرة وحجم الغرامة الضخمة من قيمة ثروته

تعتبر العقوبة التي فرضها قاض في نيويورك يوم الجمعة على شركة دونالد ترامب، والمتضمنة غرامات بنحو 355 مليون دولار، ضربة قوية توجه للرئيس الأمريكي السابق.

اليوم، أولى جلسات طعن مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر

تنظر محكمة النقض اليوم السبت، أولى جلسات الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب وقذف لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات أثناء أدائها عملها وفحص ملفات وميزانية النادي.

عند طيه تري صورة الكعبة، قصة فيديو عثور غواص على نسخة نادرة من القرآن في قاع البحر

انتشر مؤخرا على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يظهر عثور غواص على نسخة قديمة من القرآن الكريم في أعماق البحر.