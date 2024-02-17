هل أغنية حسام حبيب الجديدة "كدابة" موجهة لـ شيرين عبد الوهاب؟ ماذا قال كاتب الأغنية (فيديو)

شيرين وحسام حبيب، أثارت أغنية حسام حبيب الجديد "كدابة" جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يرى البعض أنها موجهة إلى شيرين عبدالوهاب.

سر أغنية كدابة لحسام حبيب

وتعليقًا على هذه الأقاويل قال عمرو المصري كاتب الأغنية خلال فويس خاص لـ ET بالعربي، إن الأغنية يتم العمل عليها من حوالي العام، قبل انفصال شيرين عن حسام حبيب، وبكل تأكيد ليست شيرين المقصودة.

وأضاف: "طبعًا اسم الأغنية غير مقصود فيه أي حد خالص غير أنه اسم وموضوع الأغنية، حتى نحن لم اشتغلنا على الأغنية من حوالي السنة ونصف أنا والملحن اسلام رفعت ماكناش قاصدين أي حاجة من الموضوع ده، وعرضناها على فنانين كتير وعجبت حسام حبيب".

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وتابع كلامه: "بكل تأكيد ما يقصد شيرين خالص، هو موضوع طبيعي عادي زي أي أغنية، وبس الفكرة لما اختارها من أكثر من سنة كان هو مع شيرين، يعني بدينا الشغل في الأغنية من حوالي السنة"، وبين أن هناك تعاونات قادمة بينه وبين حسام حبيب في الفترة القادمة".

أغنية "كدابة" لـ حسام حبيب قريبًا

وكانت صفحة روتانا قد شاركت ليلة أمس مقطع موسيقي من أغنية "كدابة" لـ حسام حبيب، والتي يبدو أن موعد طرحها بات قريبًا، خصوصا وأنها كان يجب أن تطرح من قبل وتمّ حذف البوست في وقتها.

المقطع الموسيقي لم يظهر فيه صوت حسام، مع تعليق جاء فيه "قريبًا على أنغامي وSpotifyArabia ويوتيوب". والأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان إسلام رفعت وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

ويتضمن ألبوم حسام الجديد 10 أغان مختلفة من المفترض طرحها بطريقة السينجل علي فترات متقاربة ومن أبرزها أغنية اثبتيلي حبك وكدابة.

و يتعاون حسام حبيب في ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين ومن أبرزهم عمرو المصري وتيام علي وأدهم معتز ونابلسي وإسلام رفعت وغيرهم.

عودة شيرين وحسام حبيب

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنان حسام حبيب، مؤشرات البحث على موقع التواصل الاجتماعي، وجوجل، على مدار الأيام الماضية، وذلك بعد الحديث عن عودتهم من جديد بعد الطلاق.

كشف مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب، مفاجأة جديدة في حقيقة أمر العودة مرة آخري، حيث أكد أنه بالفعل كان هناك تدخل من أصدقاء الطرفين، لحل الأزمات الأخيرة، وعودتهم لبعض، من باب العمل الفني في بداية الأمر، وليس الزواج.

وبشأن المحاولات الأخيرة، قال المصدر لـ “فيتو”، إن حسام حبيب حاول بالفعل الحديث مع أصدقاء شيرين، من أجل العودة وتهدئة الأمور بينهما، لكن كان رد الفنانة شيرين عبد الوهاب قاطع بالرفض حيث قالت “أنا عايزة أركز في شغلي مش فاضية لأي حاجة تاني خلاص كفاية اللي ضاع، وانا الحمدلله مكتفيه بـ أولادي عشان الأهم، ومش هدخل راجل تاني حياتي خلصت”.