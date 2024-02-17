دينا الشربيني تروي قصة حلم مزعج يراودها منذ الصغر وماذا قال لها الطبيب النفسي

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن الحلم الذي كان يراودها منذ صغرها وذلك أثناء استضافتها ببرنامج سولد أوت كامل العدد مع الإعلامي محمود سعد.

وقالت الفنانة دينا الشربيني: "كنت بحلم إني ورقة وبقع من آخر دور في العمارة وسألت دكتور نفسي وقال لي إن ده خوف من اللي جاي، وأنا فعلًا شخصية بتخاف من المستقبل".

وأضافت: "كنت متوقعة إني أفقد أهلي وكل ما أفكر في الموضوع ده أنهار وأهلي بالنسبة لي حاجة كبيرة".

وعن تأثير التمثيل في حياتها عبرت قائلة: "التمثيل بيخليني أخرج من دنيتي وأروح في حتة تانية غير حياتي".

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علاقة دينا الشربيني بوالدها

وقالت دينا الشربيني: "والدي بالنسبة لي صاحبي وصاحبتي وأخويا وكل حاجة في حياتي وبيني وبينه علاقة عميقة جدًّا ولحد دلوقتِ ببعت له رسائل كأنه موجود معايا".

وتابعت خلال اللقاء: "هو كان بيقرأ كل أدواري وبيقول لي رأيه فيها وكان بياخد المواضيع بسهولة على عكسي انسانة عصبية ومتوترة وبحس اني ظالمة والدتي لأني بتكلم عن بابا كتير بس والدي كان بيدلعني جدًّا".

دينا الشربيني

ويقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" يوم الجمعة، على قناة "CBC".

وتحل النجمة دينا الشربيني ضيفة على "سولد أوت" في حوار دافئ وإنساني تتحدث فيه لأول مرة عن أكبر محنة في حياتها وتشارك المشاهدين رحلتها مع الفقد.

كما تتحدث الفنانة عن أحب أعمالها وأجمل ذكرياتها مع الفنانين الأقرب لقلبها وتتذكر مع جمهورها الكثير من الحكايات التي لم تحكها من قبل.