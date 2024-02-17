السبت 17 فبراير 2024
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حوادث

جنازتك شبه زفتك يا ضنايا، حديث مؤثر لأسرة مبيض محارة قتل على يد مسن بسبب حضانة طفلة بالمنيب (فيديو)

محرر فيتو يحاور والد
محرر فيتو يحاور والد المجني عليه، فيتو

شهدت منطقة المنيب حادثًا مأساويًّا، حينما أقدم مسن على إنهاء حياة مبيض محارة، إثر مشاجرة نشبت بين عائلة المتهم وخال المجني عليه، بسبب خلافات على حضانة طفلة نجل المتهم، وفور تدخل المجني عليه سدد المتهم له ضربه على رأسه بواسطة كرسي خشبي، وقع على إثرها المجني عليه غارقا في دمائه.

محرر فيتو انتقل إلى جزيرة الذهب بالجيزة لأسرة المجني عليه للوقوف على تفاصيل الواقعة، واستهل والد المجني عليه حديثه قائلًا: البداية كانت حينما انفصل نجل المتهم عن زوجته، إثر خلافات شديدة دارت بينهما تطورت إلى اعتدائه على خال المجني عليه بالضرب والسباب، وحينما علم المجني عليه ذهب لنجدة خاله من بطشهم، وهو ما أثار حفيظة المتهمين ضده وهددوا أسرته بإنهاء حياته.

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محرر فيتو مع والد المجني عليه

وأضاف والد المجني عليه: يوم الأحد الماضي في تمام الثامنة مساء، ذهب المتهم إلى منزل خال المجني عليه ليأخذ ابنته عنوة، ما أدى إلى حدوث مشاجرة أخرى بينهم، وفور وصول المجني عليه لمؤازرة خاله مرة أخرى، سدد المتهم ضربة قاتلة للمجني عليه على رأسه، فوقع صريعًا على الأرض، وعقب نقل المجني عليه إلى المستشفى لم يمضي وقت طويل حتى توفي متأثرًا من شدة الضربة.

وتابع بأن المجني عليه يدعى محمد، يبلغ من العمر 29 سنة متزوج ولديه طفلتين.

ومن جانبها قالت والدة المجني عليه، إن والده قام باصطحاب المجني عليه للمستشفى وهو في حالة غيبوبة، وسرعان ما صعدت الروح لبارئها، "كانت جنازتك شبه زفتك يا ضنايا"، هكذا وصفت الأم مشهد جنازة نجلها.

 

البداية بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة يفيد بمقتل شاب إثر مشاجرة بمنطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة.

 

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وهم طليق ابنة خال المجني عليه ووالده وشقيقه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

 

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