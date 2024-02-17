عند طيه تري صورة الكعبة، قصة فيديو عثور غواص على نسخة نادرة من القرآن في قاع البحر

انتشر مؤخرا على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يظهر عثور غواص على نسخة قديمة من القرآن الكريم في أعماق البحر.

ويظهر الفيديو المصور في قعر البحر شخص يحمل صندوقا وجده بين الحجر، ثم ظهر مقطع آخر لشخص يتحدث عن نسخة نادرة للقرآن.

وحظي الفيديو بآلاف المشاهدات والمشاركات وصدق مستخدمو وسائل التواصل أن الصندوق يحتوي على نسخة قديمة من القرآن.

معلومة قوية عن المصحف الشريف بعد أكثر عن قرنين في قاع البحر ولم يتغير أبداً، غواص أمريكي يعثر في البحر على صندوق بداخله مصحف مطبوع من القرن 18 وعند طي صفحات المصحف ترى صورة الكعبة المشرفة.

pic.twitter.com/imuRiGXb9L — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) September 29, 2023

وقال أحدهم تعليقا على الفيديو:" معلومة قوية عن المصحف الشريف بعد أكثر عن قرنين في قاع البحر ولم يتغير أبدًا، غواص أمريكي يعثر في البحر على صندوق بداخله مصحف مطبوع من القرن 18 وعند طي صفحات المصحف ترى صورة الكعبة المشرفة".

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حقيقة الفيديو

إلا أن ما عُثر عليه في قعر البحر ليس قرآنا كما زعمت المنشورات.

والبحث عن مقطع الفيديو، يرشد إليه منشورا على قناة يوتيوب، لشخص يقول إنه يهوى ممارسة رياضة الغطس وينشر مقاطع تظهره وهو ينتشل أغراضًا يقول إنّه عثر عليها في قعر البحر.

ونشر صاحب القناة الفيديو سنة 2019 وقال إنه لرفات شخص عثر عليه في قاع البحر.

كما علق ناشر الفيديو قائلا "تحول هذا المشهد من فيديو ممتع إلى فيديو جدي بسرعة كبيرة. ما زلت أشعر بالسوء الشديد لأخذ رفات الشخص، ولكن للأسف لم أكن أعرف إلا بعد فوات الأوان. أشعر بالارتياح لأنني تمكنت من إعادة الرفات إلى مكانه الصحيح".

وفي نهاية الفيديو يظهر الغطاس وهو يعيد الصندوق إلى المياه.

أما المشهد الثاني الذي يظهر فيه شخص يقدم نسخة قرآن فقد مكّن التفتيش عنه من العثور عليه منشورا سنة 2015.

وفي ذلك الفيديو كان يتحدث الشخص عن أقدم نسخة قرآن مترجمة للإنجليزية طُبعت في بريطانيا عام 1734، حسب قوله.

وقد عمد مروجو المنشور إلى دمج هذا المقطع بالمقطع الأول للإيحاء زورا بأن ما عثر عليه الغطاس هو نسخة من القرآن.