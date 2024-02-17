التقلبات الجوية مستمرة، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم وتعلن موعد انحسارها
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت 17- 2 - 2024، وتوقعت أن يسود أن اليوم طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وتوقعت أيضًا استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم السبت على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري تكون متوسطة الشدة تقل حدتها علي السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحرى تصل خفيفة إلى القاهرة.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار الأجواء الباردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا، متوقعة انحسار فرص الأمطار تدريجيًّا اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.
وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، حذرت الأرصاد، من استمرار حالة التقلبات الجوية، مشيرة إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، إضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت كالتالي:
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