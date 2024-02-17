في أول قرار للقائد الجديد، انسحاب الجيش الأوكراني من مدينة أفدييفكا

أعلن القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، فجر اليوم السبت، انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع "على خطوط أكثر فائدة.

وكتب سيرسكي على حسابه في موقع “فيسبوك”: "بناء على الوضع العملياتي في أفدييفكا، قررت سحب وحداتنا من المدينة والمضي نحو موقف دفاعي".



وأكد قائد مجموعة “تافريا” الإستراتيجية الأوكرانية ألكسندر تارنافسكي أن هذا هو «القرار الصحيح الوحيد»، وأن القوات الأوكرانية غادرت المدينة بالفعل.

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كما أشار تارنافسكي أمس الجمعة، إلى تجهيز تحصينات جديدة قرب مدينة أفدييفكا الإستراتيجية في جمهورية دونيتسك، مع مراعاة سيناريو الانسحاب منها.

ونقلت صحيفة “أوكراينسكا برافدا” عن تارنافسكي قوله: “تم إعداد مواقع جديدة ويتم إعداد تحصينات قوية، مع مراعاة جميع السيناريوهات المحتملة”.

والخميس، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن العسكريين الأوكرانيين بدؤوا بالفعل انسحابًا جزئيًّا قرب مدينة أفدييفكا، ويرون أن تسليم المدينة للقوات الروسية هو فقط مسألة وقت.

وأكدت تقارير أمريكية: "يقول الجيش الأوكراني إنه سيضطر إلى تسليم المدينة، وإن ذلك مسألة وقت فقط. وأعلن العسكريون الأوكرانيون، اليوم الخميس، أن الانسحاب الجزئي قد بدأ بالفعل".



وتشير الصحف الأمريكية إلى أنه عندما كان صحفيوها قرب أفدييفكا الأسبوع الماضي، لاحظوا إرسال أفراد عسكريين أوكرانيين جدد إلى المدينة. وأشارت الصحيفة إلى أن مصنع الفحم في أفدييفكا قد يكون "المعقل الأخير" للقوات المسلحة الأوكرانية في المدينة.