تصميم فستان من زي الرجال يثير ضجة في السعودية ودول الخليج (فيديو)

أثار تصميم غريب لفستان، سخرية وجدلًا واسعًا في السعودية ودول الخليج العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استوحى المصمم فكرته التي يمكن وصفها بأنها من خارج الصندوق، من ملابس الرجال في السعودية ودول الخليج العربي.

واستعان المصمم أو المصممة، الذي لم تُعرف هويته بعد، بالغترة البيضاء والطاقية التي يتم لبسها على الرأس تحت الغترة، وهي ملابس تقليدية للرجال في منطقة الخليج، حيث تم تغطية منطقة الصدر والخصر بالطاقية، فيما شكلت الغترة باقي أجزاء الفستان.

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أحدث صيحات الموضة:



براند سعودي يبتكر فستان مصنوع من الغترة والطاقية الشخال. 😍 pic.twitter.com/HIC5LA0ZMW — Golden Dose (@GoldenDose) February 15, 2024

وتم تداول الفستان بلونه الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي تحت تعريف بأنه من تصميم سعودي، حيث يستعرض مصممه أو مصممته تفاصيله عبر مقطع فيديو أثار ردود فعل كثيرة.

ولم يجر الكشف حتى الآن عن هوية مصمم الفستان، ولكن مَن تداولوا صوره قالوا إنه من تصميم سعودي، ومن غير الواضح إن كان الفستان سيطرح للبيع.

ولاقى الفستان استنكارًا واسعًا من قبل العديد من مستخدمي مواقع التواصل، واعتبروه "ذوقًا فاسدًا" و"بعيدًا عن جماليات التفصيل والخياطة"، كما عبر آخرون عن غثيانهم من فكرة التصميم.

تصميم فستان يثير الجدل في السعودية

وعلى منصة "إكس"، استنكر سعوديون تصميم الفستان، وغرد أحدهم قائلًا: "للأسف المصمم في واد والموضة في واد، بس بيسوي أكشن، المفترض يحترم الزي الرسمي للرجال".

واستنكرت الأكاديمية السعودية اعتدال طلال السباعي، في تعليقها على الفستان الغريب: "ذوق فاسد جدًّا.. بعيد كل البعد عن جماليات التفصيل والخياطة، أصابني المقطع بالغثيان، كيف لو أنه العرض على فاشينستا؟".

وقالت هـيا عـيَّاد، وهي رسامة لم يعجبها التصميم: "أحيانًا ودك أنهم ما يفكرون خارج الصندوق".

أحدث صيحات الموضة:



براند سعودي يبتكر فستان مصنوع من الغترة والطاقية الشخال. 😍 pic.twitter.com/HIC5LA0ZMW — Golden Dose (@GoldenDose) February 15, 2024

وكتبت مغردة أخرى في منصة "إكس" تعليقًا منتقدًا للفستان أيضًا، قالت فيه: "ذا ما ينفع معاه شي حتى مع التسريحة والمكياج بايخ".

وحضر الرجال بين من أثار انتقادهم أو استغرابهم وسخريتهم من الفستان، وبينهم سعود القحطاني الذي قال: "هذي آخرتها غترنا وطواقينا اللي نحطها على روسنا يفعل بها (هاللون).. من اليوم بألبس كاب إعراضًا على البراند ههههه".

وكان مسفر غاضبًا أيضًا من الفستان، وكتب معلقًا: "ودي أمسك المصمم وأحشره في غرفة دائرية ما أفكه إلى يقول آخ يا ظهري في زاوية الغرفة".

ومن غير الواضح إن كانت ردود الفعل السلبية ستسني مصمم أو مصممة الفستان عن المضي في طرح نسخ منه للبيع، فيما لا يمكن لـ"إرم نيوز" التحقق من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.