السبت 17 فبراير 2024
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منوعات

مكافآت غير متوقعة لـ عم ربيع صاحب فيديو إلقاء البرتقال على شاحنات المساعدات لغزة (فيديو)

عم ربيع يلقي البرتقال
عم ربيع يلقي البرتقال على شاحنات المساعدات لغزة، فيتو

مكافأة غير متوقعة لـعم ربيع صاحب مقطع فيديو إلقاء البرتقال على شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.

قال الإعلامي عمرو أديب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" أمس الجمعة: "رجل أعمال اتصل بينا وهيتكفل بمحل لعم ربيع بطل فيديو إلقاء البرتقال على سيارات المساعدات اللي رايحة غزة".

وأضاف: "البرتقال بتاع عم ربيع ذهب، رجل أعمال تواصل مع البرنامج الآن وأهدى عم ربيع رحلة عمرة ورحلة حج أيضًا".

ومن جانبه قال ربيع أبو حسن، صاحب مقطع فيديو إلقاء البرتقال على شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة، إنه كان يتمنى أن يقدم الكثير لأهل غزة. 

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية": "كل يوم لما برجع من الشغل أشوف نشرة الأخبار وأتابع أشقاءنا في غزة أحزن عليهم".

وقال: "كان نفسى أقدم حاجة لهم، وعندما مرت أمامي الشاحنات أخذت من البرتقال ورميتها فوق الشاحنات وأنا سعيد".

وتابع: "الشعب المصري بيحب الفلسطينيين، وبيعمل الخير دائمًا وفيه الخير، ودي أقل حاجة يقدمها الشعب المصري تجاه أهلنا في غزة، وكنت أتمنى أن يكون عندى حاجات تانية أقدمها ليهم".

 

عم ربيع وشاحنات المساعدات لغزة

 تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، لأحد بائعي البرتقال، عندما علم أن الشاحنات التي تمر إلى جواره تتجه بالمساعدات إلى قطاع غزة، حيث أخذ في إلقاء عدد من ثمرات البرتقال، الذي يبيعه في الشاحنات، رغبة منه لإيصالها إلى سكان غزة، برغم أنه يضع أمامه القليل من البرتقال لبيعه.

وعن شاحنات المساعدات لغزة، أثار مقطع فيديو بائع البرتقال الصعيدي، الذي فاجأ الجميع بإلقاء ثمار البرتقال على شاحنات المساعدة المتجهة لغزة، رغبة منه في إيصالها لأهل غزة،  حالة من الاستحسان لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين منحوه لقب "الصعيدي الجدع".

علقت شيرين قائلة: "أجمل فيديو هتشوفه في 2024 من صعيدي جدع لما عرف أن الشاحنات دي متجهة إلى غزة، بجد عمار يا مصر".


وقالت نورة الحربي "أجمل فيديو فـي 2024 من صعيدي لما عرف أن الشاحنات دي ستذهب إلى الحدود متجهة إلى غزة"

 

صعيدي جدع يلقي بالبرتقال على شاحنات المساعدة لغزة

ورد أحمد فواز قائلًا: "الصعايدة أهل مصر العليا... من مثلهم".


وقال أشرف علي: "الصعايدة الرجالة في كل مكان".


وعبر عادل سلام عن استحسانه فقال: "أجمل وأطيب ناس".


وعلق أحمد إبراهيم قائلًا: "أجمل فيديو هتشوفه ف 2024 من مصري جدع لما عرف أن الشاحنات دي متجهة إلى غزة، عمار يا مصر، الله يطعمك من الجنه يا شهم".


أما عادل وحيد الجنايني فقال: "ده بائع صعيدي من الحوامدية لما عرف إن الشاحنات دي متجهة إلى غزة، شوف عمل إيه كل التحية للنماذج البسيطة الطيبة".

 

عمار يا مصر يا أجمل وأطيب شعب

ورد عادل محمد قائلًا: "أجمل فيديو هتشوفه في 2024 هذا الفيديو رغم إنه فخر إلا أنه يبكي من صعيدي جدع لما عرف أن الشاحنات دى متجه الى غزة، بجد عمار يا مصر يا أجمل وأطيب شعب، شعور عفوي للمصري الشريف... يعبر به عن إحساس كل المصريين الشعوب نظيفة وصادقة والشعب المصري الحقيقي طيب ومضياف".


وعلق إسلام جمال العسلوتي قائلًا: "هذه الأمة ما زالت تنضح بالخير".

 

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