حقيقة استبعاد اللاعبين فوق 30 عاما من قائمة المنتخب بكأس العالم

18 حجم الخط

حسم مصدر مسئول داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حالة الجدل التي شهدتها الساعات الماضية، حول نية الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن، استبعاد اللاعبين الذين تخطت أعمارهم الـ30 عاما من قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق فعالياتها في يونيو المقبل في دولة أمريكا وكندا والمكسيك.

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، لفيتو، أن كل ما أشيع في الساعات الماضية، عن نية الجهاز الفني لمنتخب مصر استبعاد اللاعبين كبار السن عن قائمة منتخب مصر في بطولة كأس العالم القادمة، ليس له أي أساس من الصحة.

مصير محمد الشناوي من قائمة المونديال

ونفى المصدر، وجود أي نية لدى الجهاز الفني لاستبعاد الحارس الأول لمنتخب مصر محمد الشناوي من قائمة كأس العالم 2026، خاصة بعد تألقه اللافت في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، وكان أحد أسباب تأهل الفراعنة للدور نصف النهائي في “الكان” ونال إشادة جميع الخبراء لما قدمه من أداء متميز في البطولة.

محمد الشناوي، فيتو

معيار اختيار اللاعبين في منتخب مصر

وأوضح المصدر، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، أكد منذ اللحظة الأولى لتوليه المهمة، أن العبرة لديه في اختيار اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر هو المستوى الفني داخل المستطيل الأخضر بصرف النظر عن عمر اللاعب، لذلك فإن الجهاز الفني سيختار اللاعبين المنضمين لقائمة كأس العالم بناء على المردود الفني للاعبين وقت إعلان القائمة وليس أعمارهم.

وناشد المصدر وسائل الإعلام تحري الدقة في كل ما يتعلق بأخبار منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، التي تتطلب دعم الفريق والالتفاف حوله، وتوفير أجواء هادئة ومحفزة للمنتخب، واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية بعيدا على الاجتهادات التي تتسبب في إثارة البلبلة داخل منظومة الفريق

موعد مباراة مصر والسعودية

ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية الأولى يوم 26 مارس، والتي تجمع المنتخبين فى دولة قطر استعدادًا للمشاركة في كأس العالم بأمريكا 2026.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

ويلتقي منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بنظيره الإسباني، في المباراة الودية الثانية التي تجمع المنتخبين 30 من شهر مارس المقبل، على أن تُقام المباراة في دولة قطر، استعدادًا للمشاركة فى كأس العالم بأمريكا 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.