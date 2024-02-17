السبت 17 فبراير 2024
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم 17 فبراير 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي وتشيلسي،
مانشستر سيتي وتشيلسي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم ويأتي في مقدمتها مباراتي مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول - برينتفورد - 2.30 عصرًا - beIN SPORTS 1
أرسنال - بيرنلي - 5 مساء - beIN SPORTS 1
نيوكاسل - بورنموث - 5 مساء - beIN SPORTS 2
فولهام - أستون فيلا - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2
وست هام - نوتنجهام فورست - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 3
توتنهام - ولفرهامبتون - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1
مانشستر سيتي - تشيلسي - 7.30 مساء - beIN SPORTS 

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتليتكو مدريد - لاس بالماس - 3 عصرًا - beIN SPORTS 3
أوساسونا - قادش - 5.15 مساء - beIN sport 3
برشلونة - سيلتا فيجو - 7.30 مساء - beIN SPORTS 3
إشبيلية ضد فالنسيا - 10 مساء bein sport 3

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بروسيا دورتموند - فولفسبورج - 4.30 مساء - beIN SPORTS 5
ليفركوزن - هايدنهايم - 4.30 مساء -
ماينز - أوجسبورج - 4.30 مساء - 
يونيون برلين - هوفنهايم - 4.30 مساء -

شتوتجارت - دارمشتات - 4.30 مساء -
لايبزيج - بوروسيا مونشنجلادباخ -5 7.30 مساء - beIN SPORTS 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

نابولي - جنوى - 4 مساء - SSC
يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا - 7 مساء - SSC
أتالانتا - ساسولو - 9.45 مساء -  SSC

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل - لو آفر - 6 مساء - beIN SPORTS 4
نانت - باريس سان جيرمان - 10 مساء -1 1beIN SPORT

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