وول ستريت جورنال: أمريكا تعتزم إرسال أسلحة فتاكة إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الجمعة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإرسال قنابل وغيرها من الأسلحة إلى إسرائيل ستعزز ترسانتها العسكرية.

وتأتي تلك الخطوة رغم أن الولايات المتحدة تسعى من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن صبر الرئيس الأمريكي جو بايدن على الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بدأ ينفد.

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وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أنه بعد أيام فقط من وصفه سلوك الرد الإسرائيلي على هجمات حماس في 7 أكتوبر بأنه "تخطى السقف" (تخطى الحدود)، قدم الرئيس الأمريكي طلبًا محددًا وإجابة فورية حتى يوم الإثنين.

وقال بايدن إن العملية العسكرية المخطط لها في رفح، المدينة الواقعة على طول الحدود مع مصر والتي لجأ إليها 1.5 مليون شخص - أكثر من نصف سكان غزة - بحثًا عن ملاذ بعد أن أجبروا على ترك منازلهم، "لا ينبغي أن تستمر"، دون "خطة ذات مصداقية.. لضمان عدم تعرض الأشخاص هناك للأذى.. إنهم مكشوفون وضعفاء وبحاجة إلى حماية".

ولم يذكر بايدن تفاصيل العواقب، ولم يدن الهجوم المحتمل على رفح بعبارات صارخة كحلفاء الولايات المتحدة مثل أستراليا وكندا ونيوزيلندا، الذين أصدر قادتهم بيانا مشتركا هذا الأسبوع حذروا فيه من أن العملية ستكون "كارثية".

لكنه أوضح يوم الجمعة أن "توقعه" هو أن الإسرائيليين لن يقوموا بأي "غزو بري واسع النطاق" بينما كانت المفاوضات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار للسماح بالإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حماس مستمرة.

وحسب "فايننشال تايمز"، تشير هذه التصريحات الفظة إلى مصير رفح كنقطة تحول محتملة في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، والصراع في الشرق الأوسط.

لقد وقف المسؤولون الأمريكيون، بما في ذلك بايدن، باستمرار إلى جانب إسرائيل منذ بدء صراعها ضد حماس، لكن تسامحهم أخذ يؤدي بسرعة إلى تآكل نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاهها والأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وقد ضغطت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، والعمل مع السلطة الفلسطينية لصياغة خطة ما بعد الحرب، ومعالجة الاضطرابات المتفاقمة في الضفة الغربية، ولكن دون نجاح.

وكانت واشنطن تأمل وتتوقع أيضًا أن تكون إسرائيل قد حولت عملياتها الآن إلى استراتيجية "أقل كثافة لمكافحة الإرهاب"، ولكن فيما يتعلق برفح يبدو أنها تخطط لفعل عكس ذلك تمامًا.

وتعهد نتنياهو يوم الأربعاء بـ"عمل قوي" في المدينة لتحقيق "النصر الكامل" في غزة. وقال إنه سيتم السماح للمدنيين بالمغادرة، ولكن مع إغلاق الحدود المصرية، لم يعد هناك مكان آخر يمكنهم الفرار إليه.