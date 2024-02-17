السبت 17 فبراير 2024
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خارج الحدود

بريطانيا تستدعي الدبلوماسيين الروس لديها بعد وفاة المعارض نافالني

المعارض الروسي أليكسي
المعارض الروسي أليكسي نافالني، فيتو

أعلنت الخارجية البريطانية عن استدعاء دبلوماسي في السفارة الروسية بلندن على خلفية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وجاء في بيان للخارجية البريطانية أنها "قامت باستدعاء السفارة الروسية لتؤكد لها بوضوح أنها تعتبر السلطات الروسية مسؤولة بالكامل" عما حدث.

وأضافت أنه "يجب إجراء تحقيق كامل وشفاف في حيثيات وفاته".

وقدمت الخارجية البريطانية التعازي لعائلة وأقرباء نافالني بوفاته.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الهيئة الفدرالية الروسية للسجون وفاة أليكسي نافالني في المعتقل في دائرة يامال نينيتس الذاتي الحكم بشمال روسيا يوم الجمعة 16 فبراير بعد "وعكة صحية".

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وأمس قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات صحفية تعليقا على وفاة المعارض الروسي اليكسي نافالني: إنه ليس لديه سبب للاعتقاد بأن التقارير عن وفاة الناشط والمعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن غير صحيحة.

وأوضح بايدن خلال كلمته في البيت الأبيض، أن السلطات الروسية ستروي قصتها، لكن لا شك فيها أن بوتين مسؤول عن وفاة المعارض الروسي.

وتابع إن الرئيس الروسي لا يؤثر فقط في مواطني دول أخرى مثل أوكرانيا، بل يؤثر أيضًا في شعبه.

 

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