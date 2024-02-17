بريطانيا تستدعي الدبلوماسيين الروس لديها بعد وفاة المعارض نافالني
أعلنت الخارجية البريطانية عن استدعاء دبلوماسي في السفارة الروسية بلندن على خلفية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وجاء في بيان للخارجية البريطانية أنها "قامت باستدعاء السفارة الروسية لتؤكد لها بوضوح أنها تعتبر السلطات الروسية مسؤولة بالكامل" عما حدث.
وأضافت أنه "يجب إجراء تحقيق كامل وشفاف في حيثيات وفاته".
وقدمت الخارجية البريطانية التعازي لعائلة وأقرباء نافالني بوفاته.
ويأتي ذلك على خلفية إعلان الهيئة الفدرالية الروسية للسجون وفاة أليكسي نافالني في المعتقل في دائرة يامال نينيتس الذاتي الحكم بشمال روسيا يوم الجمعة 16 فبراير بعد "وعكة صحية".
وأمس قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات صحفية تعليقا على وفاة المعارض الروسي اليكسي نافالني: إنه ليس لديه سبب للاعتقاد بأن التقارير عن وفاة الناشط والمعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن غير صحيحة.
وأوضح بايدن خلال كلمته في البيت الأبيض، أن السلطات الروسية ستروي قصتها، لكن لا شك فيها أن بوتين مسؤول عن وفاة المعارض الروسي.
وتابع إن الرئيس الروسي لا يؤثر فقط في مواطني دول أخرى مثل أوكرانيا، بل يؤثر أيضًا في شعبه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.