هيكسر مصر، حمو بيكا يقدم برنامجا تلفزيونيا في رمضان 2024

أعلنت قناة "هي" في مقطع فيديو تقديم مؤدي المهرجانات الشعبي حمو بيكا برنامج تليفزيوني رفقة سارة خليفة بعنوان "سارة وبيكا"، وذلك للعرض خلال شهر رمضان المقبل 2024.



برنامج سارة وبيكا

وعلق بيكا على الفيديو قائلًا: "انتظروا برنامج هيكسر مصر قريبًا بدور العرض".

في سياق آخر.. أكد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، أنه لم يكمل في مسيرته الفنية ما يقرب الـ10 سنوات، قائلًا: “بحلم أكون مرتاح ومستور بس ومش هكمل كل الغنا ده طول الـ 10 سنين جايين، ومحتاج أعمل مصلحة عشان أفضل في الحتة اللي أنا فيها”.

حمو بيكا: مش هكمل غنا بعد 10 سنين

وقال حمو بيكا خلال لقائه مع الإعلامي هيثم بسّام في برنامج ورقة في ملف الذي يعرض على شاشة قناة النهار: شوفت كتير فنانين مش معاهم ومش عاوز أوصل للمرحلة دي ويبقى أنا مش هقعد هنا لو وصلت للمرحلة دي وهكافح ولسه فيا نفس وهكمل المشوار.

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كما تحدث "بيكا" في نفس اللقاء عن خوضه تجربة التمثيل، مؤكدا أنه يحضر إلى مسرحية مع رامز جلال، قائلا: هعمل مسرحية بإذن الله في شهر مارس الجاي في السعودية، أنا ورامز جلال.

وأضاف: “ولو دخلت مجال التمثيل هنجح طبعًا بس أتحط في المكانة والحتة بتاعتي، والناس طالبة مني إني أمثل”.

وكان مؤدي المهرجانات حمو بيكا قد رد على منتقدي الإسراف في الاحتفال بسبوع بابنته، قائلًا: "ربنا يديني وأعمل تاني والناس تتغاظ تاني، بس أنا مش بتعمد أضايق حد، اللي يبص لعيشة الناس تحرم عليه عيشته".

بيكا يتحدث عن التعاون مع عمر كمال وحسن شاكوش

وعن التعاون مع عمر كمال وحسن شاكوش، أكد أنه لو تم سيحققون نجاحًا كبيرًا، وقال خلال استضافته مع الإعلامي هيثم بسّام في برنامج ورقة في ملف الذي يعرض علي شاشة النهار: "إحنا لو اجتمعنا إحنا التلاتة مش هيبقى فيه حد على الساحة لو مكنتش هتزلزل العالم بحق".

وأضاف: “أنا بقولهم احنا لو اجتمعنا في أغنية، مصر مش هتسمع غيرنا تاني احنا عملنا أغاني كتير ناجحة ومنها شمس المجرة وصاحبي دا دراعي”.

حمو بيكا: كنت بشتغل نجار مسلح

وأضاف: كنت بعمل أغاني وبنام في الصحراء وكنت بشتغل نجار مسلح والأغاني بتاعتي شغالة وبردو وأنا سواق توكتوك وما سبتش التوكتوك وأنا ببيض محارة وبمشي في الشارع أسمع أغاني بتاعتي في الشارع.