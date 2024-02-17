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رياضة

أحدهم مر ويعتمد على منافس، سيناريوهات تأهل الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، رغم عودة الأهلي بنقطة ثمينة بعد تعادله سلبيًّا مساء الجمعة خارج أرضه أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن مواجهات المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، إلا أن هذا التعادل وضع المجموعة على صفيح ساخن.

 

المجموعة الرابعة على صفيح ساخن

وبعد التعادل تعقد موقف المجموعة الرابعة كثيرًا، حيث رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، وخلفه شباب بلوزداد ويانج أفريكانز التنزاني بفارق نقطة أقل، ويتذيل ميدياما الغاني الترتيب بـ4 نقاط.

 

سيناريوهات تأهل الأهلي

رغم عودة الأهلي بنقطة ثمينة خارج أرضه إلا أن حظه للتأهل من هذه المجموعة إلى الدور ربع النهائي، أصبح محفوفًا بالمخاطر وقد يواجه خطر الخروج المبكر أيضًا.

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عن سيناريوهات تأهل الأهلي، فالسيناريو الأول يتمثل في تحقيق المارد الأحمر الفوز في المباراتين المُقبلتين دون النظر لأي حسابات، حيث سيلعب ضد ميدياما في غانا ثم يستضيف يانغ أفريكانز في الجولة الختامية.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في تحقيق التعادل أمام الفريق الغاني ثم الانتصار على بطل تنزانيا بأي نتيجة في القاهرة ليصل إلى 10 نقاط ويضمن التأهل أيضا، كمتصدر أو وصيف حسب نتائج شباب بلوزداد.

وحال الخسارة في مباراة والفوز بأخرى، سيحتاج إلى انتصار شباب بلوزداد في آخر جولتين، من أجل التأهل كوصيف بـ9 نقاط، وهو السيناريو الثالث.

وقد يتأهل الأهلي من الجولة المقبلة إذا فاز على ميدياما في عقر داره، وانتصر شباب بلوزداد على يانغ أفريكانز، حيث سيتسع الفارق لـ4 نقاط بين بطل مصر والفريق التنزاني مع تبقي جولة واحدة فقط.

 

جاء ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- الأهلي: 6 نقاط من 4 مباريات

2- شباب بلوزداد: 5 نقاط من 4 مباريات

3- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

4- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

 

مباراة الاهلي وشباب بلوزداد

دوري أبطال إفريقيا، انتهت مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بدور المجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

مباراة الأهلي القادمة بدوري أبطال إفريقيا

ويواجه النادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

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