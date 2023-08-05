أخبار مصر: بدء تسجيل الرغبات بتنسيق الجامعات، سيارة هدية من مدرس لطالب بالثانوية، توقعات صادمة عن الأسعار بعد رفع الفائدة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

سجل الآن، فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة

تنسيق الكليات 2023، أعلن موقع تنسيق تنسيق الجامعات 2023، بدء تلقي تسجيل رغبات طلاب الثانوية 2023 للمرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات الحكومية 2023، على موقع تنسيق الكليات 2023.

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فرحتي بيه ما تتوصفش، مدرس فيزياء بالمنيا يمنح رابع الجمهورية سيارة هدية (فيديو وصور)

أعلن مدرس فيزياء بمحافظة المنيا يدعى كيرلس القس، منح الطالب كيرلس نوناي يعقوب الرابع على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم بمحافظة المنيا، سيارة هدية بمناسبة تفوقه.

بعد المليار السادس من التخزين الرابع، خبير يتحدث عن كارثة بسد النهضة نهاية سبتمبر

سد النهضة، حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، من خطورة التخزين الرابع بسد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد أن أكملت إثيوبيا المليار السادس من التخزين الرابع عند منسوب 607 م.

بمشاركة الأهلي والوداد والترجي، اتحاد جنوب أفريقيا يعلن موعد دوري السوبر الأفريقي

السوبر الأفريقي، كشف اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، في بيان، أمس الجمعة، عن إقامة دوري السوبر الأفريقي المستحدث في أكتوبر المقبل، بمشاركة 8 أندية من بينها الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي.

كانوا رايحين فرح، مصرع وإصابة 15 شخصا بانقلاب أتوبيس داخل مصرف في كفر الزيات (صور)

لقي شاب مصرعه وأصيب 14 آخرون في انقلاب أتوبيس أثناء مشاركتهم في حفل زفاف عروسين بكفر الزيات بالغربية.

تتجاوز الـ 44، الأرصاد تحذر من درجات الحرارة خلال 48 ساعة القادمة

حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة خلال 48 ساعة القادمة.

شعبة المستوردين: زيادة أسعار المنتجات والسلع لن تقل عن 10% بعد رفع سعر الفائدة

رفعت لجنة السياسات النقديـة في البنك المركــزي المصـري، أسعار الفائدة خلال اجتماعهـا الذي عقد الخميس الماضي، الموافـــق 3 أغسطس 2023.

السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية

أحداث لبنان، طلبت السفارة السعودية لدى لبنان من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة.

الملحد، إبراهيم عيسى يتحدى شركة الإنتاج ويثير الجدل ببوستر فيلمه الجديد وهذا موقف الأزهر

من جديد عاد فيلم “الملحد” لـ إبراهيم عيسى إلى تصدر تريند مؤشرات بحث جوجل ومختلف التريندات العربية عقب طرحه البوستر الرسمي للعمل وعليه عنوان “الملحد” عقب أسابيع من تغيير شركة الإنتاج اسمه لـ “يحيى”، لكن يبدو أن عيسى أصر على اسم أحدث إنتاجاته السينمائية رغبةً في جني الكثير من التفاعل وإثارة الجدل بين رواد المنصات الإلكترونية.

أحمد عمر هاشم: رأس الحسين وجسد السيدة زينب في مصر والطلاق الشفوي يقع (فيديو)

أحمد عمر هاشم، قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: "عندما كنت في المعهد الديني كانت هناك فرق رياضية، ولعبت كرة القدم في الإعدادية والمصارعة في الثانوية".

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن، استقرت أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق.

ليهم حق عليك، بركات يعاتب أحمد عبد القادر بعد هجومه على جماهير الأهلي

محمد بركات، علق محمد بركات، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على هجوم أحمد عبد القادر لاعب المارد الأحمر على بعض من جماهير القلعة الحمراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انفجارات في شبه جزيرة القرم، وزورق مسير أوكراني يخرب سفينة حربية روسية

الحرب الروسية الأوكرانية، في استعراض لقوتها البحرية هاجم زورق أوكراني مسير، سفينة حربية روسية وألحق بها أضرارا جسيمة داخل قاعدة بحرية روسية في البحر الأسود في نوفوروسيسك.

ابنة سعيد صالح عن السبب الحقيقي لسجن والدها: قضية حشيش مش علشان أرائه السياسية

سعيد صالح، قالت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح:"بابا اتسجن سنة والفترة دي أثرت فيه بالإيجاب متحبسش بسبب أرائه السياسية لكن فيه حد كان مركز معاه لفق له القضية".

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 05-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب صباحًا، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

ثوران شمسي هائل يضرب الأرض والقمر والمريخ في وقت واحد

ضربت عاصفة شمسية الأرض والقمر والمريخ في وقت واحد، وهي المرة الأولى التي تم فيها قياس ثوران على ثلاثة أسطح كوكبية في وقت واحد.

شعبة الاستيراد تصدم المصريين وتكشف موعد تأثير رفع الفائدة في الأسعار بالأسواق

قال المهندس شريف البربري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اتخذت قرار رفع سعر الفائدة ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

الزمالك يفشل في فسخ عقد سامسون أكينيولا ويسجله في القائمة الأولى

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة الأبيض قامت بتسجيل جميع اللاعبين في القائمة الأولى باتحاد الكرة ولكن النادي لم يحصل حتى الآن على البطاقات الخاصة باللاعبين.

للمرة الأولى، الأرجنتين تقترض من قطر لسداد ديون صندوق النقد الدولي

أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها اقترضت 775 مليون دولار من قطر لسداد جزء من ديونها لصندوق النقد الدولي، بانتظار موافقة الصندوق على صرف دفعة من قرض لبوينس آيرس بقيمة 7.5 مليار دولار.

أحداث 5 أغسطس، صدور العدد الأول من جريدة الأهرام، ميلاد طلال مداح وزكي مبارك، رحيل سميرة موسى ومحمد نوح

شهد يوم 5 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

بسبب "بلاي ستيشن"، فوضى في ميدان يونيون سكوير وشرطة نيويورك تتدخل (فيديو)

شهد ميدان "يونيون سكوير" في مدينة نيويورك الأمريكية حالة الفوضى بسبب وعد بتوزيع ألعاب "بلاي ستيشن" مجانية.