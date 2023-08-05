أحمد عمر هاشم: رأس الحسين وجسد السيدة زينب في مصر والطلاق الشفوي يقع (فيديو)

أحمد عمر هاشم، قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: "عندما كنت في المعهد الديني كانت هناك فرق رياضية، ولعبت كرة القدم في الإعدادية والمصارعة في الثانوية".



انشطة رياضية في الأزهر

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب بقناة "الحياة": "الظروف كانت تتيح لنا ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية الي جانب الدراسة التعليمية والعلمية".



تأليف أحمد عمر هاشم

ولفت: "في المرحلة الابتدائية مارست التأليف لأن طلاب الأزهر مبكرين في مواهبهم، فكان بعضهم يؤلف بعض الكتب والقصص، فألفت قصة أدبية اسمها نهاية أمل، متعلق بأمل شباب، وفي الثانوية ألف مسرحية شعرية عنوانها أصحاب الجنة استقيتها من القرآن، وطبعت ونشرت ومن الطريف أن هذه القصة التي طبعت وأنا في الثانوية طبعتها الآن في ديوان شعر خاص بي، وعندما كنت معارًا في المملكة العربية السعودية وتقدمت بهذه القصة الشعرية إلى إذاعة نداء الإسلام أذاعوها ومثلها بعض الشباب السعوديين".



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حكم الطلاق الشفوي

وأكد أحمد عمر هاشم: "الحكم الشرعي أن الطلاق الشفوي يقع، لكن إذا احتاج الأمر إلى الإثبات والتأكيد والتدليل فلا مانع من ذلك حتى لا تتعرض الحياة الزوجية إلى عبث العابثين، الطلاق يقع بلفظ الصراحة، لكن لا طلاق في إغلاق أي أغلق عليه عقله ولا يدري ما يقول فهنا لا يقع".



وتابع: "الإسلام دين ودولة عقيدة وشريعة وعمل فلا بدَّ من الجمع بين الإيمان والعمل".



أين هي رأس الحسين؟

وعن الخلاف بشأن رأس سيدنا الحسين، هل في كربلاء أم مصر، أكد عمر هاشم: "رأس الحسين في مصر، ما قرأته من كتب ألفت في هذا الموضوع أنها في مصر، وجسد السيدة زينب في مصر وليس سوريا، وأي مقام يعني أنه بداخله جسد الولي أو العارف بالله".



حد الردة

وأوضح: "حد الردة موجود في الإسلام ومن بدل دينه فاقتلوه، وهناك حديث بهذا، ولكن قبل أن يقام عليه حد الردة يستتاب أي يطلب منه أن يتوب إلى ربه وأن يرجع عن ردته".



وعن حرق المصحف في السويد، علق: "جريمة كبرى ونكراء ويجب يحاسب عليها من قام بها ومن أتاح لهذا الإنسان أن يفعلها".



وعن فترة عمله بالبرلمان، علق: "أنا راض عنها لأنني قبل أن أدخلها استشرت بعض كبار العلماء فقالوا لي وجودك ووجود امثالك فيه منفعة للبرلمان والقوانين لتبصير المسئولين بما يجب أن يكون".