أحداث 5 أغسطس، صدور العدد الأول من جريدة الأهرام، ميلاد طلال مداح وزكي مبارك، رحيل سميرة موسى ومحمد نوح

شهد يوم 5 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

1858 - إنشاء أول خط تلغراف عبر المحيط الأطلسي.

1876 - صدور العدد الأول من جريدة الأهرام.

1919 - بِدء الثورة العسكرية التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك ضد الحكم العثماني.

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1914 - نَصب أول إشارة مرور ضوئية في التاريخ في مدينة كليفلاند الأمريكية.

1947 - الاتحاد العام التونسي للشغل يقوم بإضراب عام بمدينة صفاقس أدى إلى التصادم مع القوات الفرنسية وسقوط عشرات الضحايا.

1963 - الكويت والسعودية تقبلان تقسيم المنطقة المحايدة بينهما إلى قسمين، ينضم قسم إلى الكويت وآخر للسعودية.

1963 - الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة يوقعون معاهدة حظر إجراء التجارب النووية.

1966 - إسبانيا تمنع الطائرات البريطانية من التحليق فوق أراضيها بسبب النزاع على جبل طارق.

2009 - تنصيب محمود أحمدي نجاد رئيسًا لإيران لفترة رئاسية ثانية.

2016 - مقتل 90 شخصًا على الأقل وجرح واعتقال آلاف آخرين في مظاهرات احتجاجية واسعة في إثيوپيا ضد انتهاكات حقوق الإنسان والفساد المستشري في البلاد.

2019 - البرلمان الهندي يلغي الحكم الذاتي للشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، وإسلام آباد تطرد السفير الهندي وتبحث سبل الرد عبر الأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى «أقصى درجات ضبط النفس».

مواليد يوم 5 أغسطس

1850 - جي دو موباسون، روائي فرنسي.

1879 - ساطع الحصري، مفكر سوري.

1891 - زكي مبارك، أديب مصري.

1940 - طلال مداح، مغني سعودي.

1950 - إبراهيم الفقي، خبير تنمية بشرية مصري.

1972 - لقاء سويدان، ممثلة مصرية.

1974 - كاجول، ممثلة هندية.

وفيات يوم 5 أغسطس

1895 - فريدرخ إنجلز، فيلسوف ألماني.

1952 - سميرة موسى ، عالمة ذرة مصرية

1987 - عايدة هلال، ممثلة لبنانية / مصرية.

1991 - سويتشيرو هوندا، مؤسس شركة هوندا للسيارات والمحركات اليابانية.

2000 - مصطفى متولي، ممثل مصري.

2008 - إبراهيم شكري، سياسي مصري.

2012 - محمد نوح، موسيقي مصري.

2014 -خليل مرسي ممثل مصري.

2014- كريستيان كارلسون كاتب وشاعر آيسلندي.

2015 - ميرنا المهندس، ممثلة مصرية.

2021 - حسب الله الكفراوي، سياسي مصري ووزير أسبق للإسكان.

2022 - جهاد عودة، كاتب سياسي مصري.