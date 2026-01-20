من ماجستير حقوق إلى أشهر حلواني، صاحب تورتة افتتاح مستشفى طوخ يكشف سر تغيير مسار حياته (فيديو)

18 حجم الخط

رمزي أحمد، أحد النماذج المشرفة لشباب محافظة القليوبية، تحول اسمه من خريج كلية الحقوق إلى واحد من أشهر صانعي التورتات بمدينة طوخ، بعد رحلة طويلة من السعي والاجتهاد في البحث عن فرصة عمل تليق بمؤهلاته العلمية، انتهت بنجاح لافت في مجال لم يكن يومًا ضمن حساباته.

صاحب تورتة افتتاح مستشفى طوخ يكشف تفاصيل رحلته

تخرج رمزي أحمد في كلية الحقوق جامعة بنها – قسم اللغة الإنجليزية، وحلم بالحصول على وظيفة مناسبة لمؤهله، إلا أن الواقع لم يكن كما تمنى، فاستكمل دراسته بالحصول على دبلومة القانون العام ودبلومة الاقتصاد بتقدير جيد جدًّا، على أمل أن يفتح له ذلك أبواب سوق العمل، لكن الشهادات ظلت حبيسة الأدراج دون جدوى.

السعي للحصول على درجة الماجستير في الحقوق جامعة بنها

ولم يتوقف طموح رمزي احمد من مدينة طوخ عند هذا الحد، فقرر السعي للحصول على درجة الماجستير في الحقوق، ثم التقدم للدكتوراه، إلا أن الظروف حالت دون استكمالها، ليجد نفسه أمام طريق مسدود رغم سنوات الدراسة والاجتهاد.



وفي لحظة فارقة، لاح له بصيص أمل غيّر مسار حياته بالكامل، حين اتجه إلى صناعة التورتات، وبدأ أولى تجاربه بصناعة تورتة من الكريستال خلال أحد الأفراح بمدينة بنها، والتي لاقت إعجابًا واسعًا، لتكون نقطة الانطلاق نحو عالم جديد من النجاح.



وبالعمل الجاد والإصرار، شق رمزي أحمد طريقه في هذا المجال حتى أصبح اسمه مرتبطًا بأشهر التورتات في مدينة طوخ ومحافظة القليوبية، وكان تتويجًا لرحلته اختياره لصناعة تورتة افتتاح مستشفى طوخ المركزي، في حدث رسمي كبير عكس حجم الثقة التي نالها.



قصة رمزي أحمد تؤكد أن النجاح لا يرتبط بشهادة أو وظيفة تقليدية، بل بالإيمان بالذات، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية تفتح أبواب الأمل والعمل الشريف.

