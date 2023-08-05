كانوا رايحين فرح، مصرع وإصابة 15 شخصا بانقلاب أتوبيس داخل مصرف في كفر الزيات (صور)

لقي شاب مصرعه وأصيب 14 آخرين في انقلاب أتوبيس أثناء مشاركتهم في حفل زفاف عروسين بكفر الزيات بالغربية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بمصرع شاب وإصابة 14 آخرين بالواقعة أثناء مشاركتهم في زفاف عروسين.

364358905_698301875441410_1371356321269038671_n انقلاب أتوبيس داخل مصرف في كفر الزيات (2) انقلاب أتوبيس داخل مصرف في كفر الزيات (3) انقلاب أتوبيس داخل مصرف في كفر الزيات (4) انقلاب أتوبيس داخل مصرف في كفر الزيات (5) انقلاب أتوبيس داخل مصرف في كفر الزيات (6) انقلاب أتوبيس داخل مصرف في كفر الزيات (7)

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الزيات العام لمحاولة إسعافهم.

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وتنشر فيتو الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس فرح بمصرف كفر الزيات بمحافظة الغربية وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف.

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كما حصلت على “فيتو” على أسماء المصابين التي تنوعت إصابتهم تنوعت ما بين كسور واشتباه نزيف في البطن والمخ وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم وهم: حمدي السيد الطباخ، 76 عامًا، جرح بالرأس وسحجات بالجسم، الشحات حامد قاسم، 56 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات بالجسم.

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كما ضمت قائمة الإصابات كلًّا من: كمال عبد الحكيم محمود، 59 عامًا، حمدي عامر إبراهيم، 55 عامًا، سحجات بالجسم، حبشي محمد عوض، 50 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيسر وما بعد الارتجاج وسحجات، أحمد فاروق عبد السلام، 18 عامًا، جرح بالزجة 5 سم وسحجات بالجسم، طه عبد العال صالح، 60 عامًا، اشتباه كسر بالترقوه اليمني وسحجات بالجسم، عبد الرسول محمد حامد، 68 عامًا اشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم، صباح عبدالحميد الاشقر، 52 عامًّا، سحجات وكدمات بالجسم، هناء إبراهيم عبد الرحمن، 53 عامًا، اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم، مريم حمدي علي،21 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، عبد العزيز السيد النجار 47 عامًا، اشتباه كسر بالكوع الأيمن وسحجات بالجسم، محمد صبحي الطباخ، 60 عامًا، ضيق بالتنفس وسحجات وكدمات، أحمد عزت عمر جابر، 13 سنة جرح باليد وسحجات بالجسم.