ليهم حق عليك، بركات يعاتب أحمد عبد القادر بعد هجومه على جماهير الأهلي

محمد بركات، علق محمد بركات، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على هجوم أحمد عبد القادر لاعب المارد الأحمر على بعض من جماهير القلعة الحمراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية: أي لاعب كرة قدم يلعب في ناد جماهيري خاصة الأهلي أو الزمالك معرض للانتقاد نظرًا للجماهيرية الكبيرة للناديين.

وأضاف: "لاعب الكرة لازم يفهم إن الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بقيت موجودة في حياتنا خلاص".

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وتابع: "أنا بتكلم على أي لاعب بيلعب في الأندية الجماهيرية مش بتكلم على أحمد عبد القادر بالتحديد، لازم تقفل ودنك، والانتقاد أوقات بيبقى صح وأوقات بيبقى غلط".



واختتم بركات تصريحاته قائلًا: "الجمهور له حق عليك كلاعب أنت بتلعب في نادي جماهيري وأنا بتكلم عن الجمهور المحترم اللي بينتقد من أجل مصلحة الفريق ودول موجودين وكتير".

تحرك النادي الأهلي بشكل رسمي تجاه أحمد عبد القادر بعد تغريداته عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي حملت الهجوم على بعض جماهير الأهلي وبعض صفحات السوشيال ميديا الشهيرة.

وعلمت فيتو أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تواصل هاتفيا مع احمد عبد القادر وطالبه بضبط النفس والتوقف عن الرد على الجماهير عبر صفحاته الرسمية وهدد اللاعب بتغريمه ماليًّا حال استمرار أزماته عبر منصات التواصل.

أحمد عبد القادر دافع عن نفسه في اتصاله مع مدير الكرة بالأهلي وفقًا لمصادر مقربة من اللاعب وأكد له أنه انتظر انتهاء الموسم من أجل الرد على الانتقادات والحملات التي يتعرض لها لكن مدير الكرة طالبه بضبط النفس والتوقف عن نشر أي شيء يقحمه في أزمات جديدة مع الجماهير وطالبه بعدم الرد عبر صفحاته.

وخرج أحمد عبد القادر عن صمته وأطلق تصريحات قوية عبر صفحته الرسمية ردًّا على الانتقادات التي يتعرض لها من قبل بعض صفحات السوشيال ميديا.

وقال أحمد عبد القادر عبر صفحته الرسمية: جمهور الأهلي أكبر منك يا شوية هايفين يا اللي بتقبضوا الفلوس علشان تعلوا ده وتوطوا ده أنا موسم كامل ساكت ما فتحتش بُقي ومش هفتح بس فيه وقت لازم تتقوا ربنا فيه.

وأضاف: جو الأدمن بتاعكو والفلوس اللي بتتوزع عليكو وقدام عيني وحد عرض عليَّ أعمل حملات هجص ولقطة وهنعليك وهنخليك في السما دا مش عندي أنا ربنا بيكرمني علشان أنا عارف أنا بتعب إزاي وهفضل طول عمري شريف مش بتاع ألف وألفين جنيه أبيع بيهم كرامتي فا بلاش انتو علشان انتو لا تمسو للنادي الأهلي بأي شيء.

وقال: النادي الأهلي أكبر نادي في العالم مش في مصر فا اللي انتو عاوزينوا ده ما بعملوش والإجازة يا أنا يا صفحاتكو اللي كلها نفاق ورشاوي وبقولها لآخر مرة أنا بتاع شغل مش بتاع رشاوي وبعدين لقطة ركز جو الملعب وسيبك منهم رد في الملعب رد في الملعب ايه ما تنضجوا شويه لما حد بياخد فلوس ويغلط فيك سنة كاملة واكتر ويشتم اهلك تقولي رد في الملعب ولما ترد يقولك متركزش معاهم مين قال انهم فارقين معايا اصلا ولو انتو فعلا عندكو ذرة ثقه وقلبكو كان جايبكو مكنش البوست اتمسح بعد ساعه علي طول بس انا اللي هنزله صباح الفل.