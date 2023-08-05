شعبة المستوردين: زيادة أسعار المنتجات والسلع لن تقل عن 10% بعد رفع سعر الفائدة

رفعت لجنة السياسات النقديـة في البنك المركــزي المصـري، أسعار الفائدة خلال اجتماعهـا الذي عقد الخميس الماضي، الموافـــق 3 أغسطس 2023.

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة

ووفقًا لقرار اللجنة، رفع البنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 100 نقطة أساس (1%)، وبذلك يصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، إضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%.

فما هو تأثير رفع أسعار الفائدة على السوق المصري؟

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة، فيتو

إقرار رفع سعر الفائدة استعدادا لموعد مراجعة صندوق النقد الدولي

يقول المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اتخذت قرار رفع سعر الفائدة، استعدادًا لموعد المراجعة الأولى لقرض مصر مع صندوق النقد الدولي.

توقعات بتحرير سعر الصرف تدريجيا خلال الفترة المقبلة

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية لـ «فيتو»، إلى أنه ما زالت مصر تنتظر تحديد موعد المراجعة الأولى، لكن هناك تقارير دولية تشير إلى احتمالية إجرائها في منتصف سبتمبر المقبل، متوقعًا أن يتم تحرير سعر الصرف ولكن تدريجيًّا.

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طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد مرتفع ومعدل التضخم قد يصل لـ 45 %

وقال «بشاي» أنه يتوقع خلال الفترة المقبلة طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد مرتفع، وأن البنك المركزي المصري اتخذ قرار رفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم الذي تخطى الـ 40%، وهناك مؤشرات أن معدل التضخم قد يصل إلى 45 % في أغسطس.

متى بشاي، فيتو

ارتفاع أسعار السلع في الأسواق لن يقل عن 10 % خلال الفترة المقبلة

وتابع «بشاي» أن مع كل هذه المتغيرات فضلًا عن توقعات برفع أسعار الخدمات مثل الكهرباء والبنزين، فإننا سنواجه زيادة نسبية في أسعار المنتجات والسلع، لن تقل ارتفاع الأسعار عن 10%.

مؤسسات دولية تتوقع اجتياز مصر مراجعتي النقد الدولي مع انحسار نقص السيولة بالدولار

وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية، أن بعض التقارير العالمية ومنها التقرير الأخير الصادر عن بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلى، توقعت نجاح مصر في اجتياز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، وذلك مع مؤشرات لانحسار نقص السيولة بالعملة الصعبة «الدولار».

سيناريوهات اجتياز مصر مراجعة الصندوق تتطلب خفض قيمة العملة

وتابع «بشاي» أن بنك الاستثمار الأمريكي وضع عدة سيناريوهات لمصر حتى تجتاز المراجعة الأولى والثانية من البرنامج مع صندوق النقد الدولى، المقررتين خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر، وأن أحد هذه السيناريوهات يتطلب خفض قيمة العملة، مشيرًا إلى أن اجتياز مصر للمراجعة الأولى يعني حصولنا على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 347 مليون دولار.

صندوق النقد الدولي يعلن مد برنامجه لمصر 46 شهرا

يشار إلى أنه في ديسمبر 2022، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهرًا لمصر، أن البرنامج سيخضع لمراجعتين سنويًّا حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات، وكان من المقرر أن تتم المراجعة الأولى التي سيصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض في منتصف مارس الماضي.