تتجاوز الـ 44، الأرصاد تحذر من درجات الحرارة خلال 48 ساعة القادمة

حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة خلال 48 ساعة القادمة.

درجات الحرارة المتوقعة

وقالت الأرصاد: "ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة خلال 48 ساعة القادمة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس شديد الحرارة.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل القاهرة 37 درجة وعلى السواحل الشمالية 35 درجة نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا.



وأشارت إلى فرص سقوط الأمطار على أقصى جنوب البلاد تكون رعدية أحيانًا كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة.

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كما لفتت إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من حرارة الطقس المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية.



وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقًا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل في شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.



ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة في بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يكون معدل درجات الحرارة في شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا فى يوليو ٢٠٢٣.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، نشرت هيئة الأرصاد بيانًا بدرجات الحرارة والتي جاءت كالتالي:



القاهرة: الصغرى 26 والعظمى 37

القاهرة: المحسوسة: 40

العاصمة الإدارية: الصغرى 26 والعظمى 38

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 41

6 أكتوبر: الصغرى 25 والعظمى 37

6 أكتوبر: 40

بنها: الصغرى 26 والعظمى 37

بنها المحسوسة: 40

الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 35

الاسكندرية: المحسوسة: 38

العلمين الجديدة: الصغرى 25 والعظمى 34

العلمين الجديدة: المحسوسة: 37

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 34

مطروح: المحسوسة: 37

سيوة: الصغرى 25 والعظمى 42

سيوة: المحسوسة: 44

كاترين الصغرى 17 والعظمى 33

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 34

بورسعيد: المحسوسة: 37

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 37

الزقازيق: المحسوسة: 40

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38

الإسماعيلية: المحسوسة: 41

السويس: الصغرى 25 والعظمى 37

السويس: المحسوسة: 40

شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 41

شرم الشيخ: المحسوسة: 44

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40

الغردقة: المحسوسة: 43

الفيوم: الصغرى 26 والعظمى 38

الفيوم: المحسوسة: 40

بني سويف الصغرى 26 والعظمى 39

بني سويف: المحسوسة: 41

المنيا: الصغرى 27 والعظمى 40

المنيا: المحسوسة: 42

أسيوط الصغرى 27 والعظمى 41

أسيوط: المحسوسة: 43

سوهاج الصغرى 28 والعظمى 42

سوهاج: المحسوسة: 43

الأقصر الصغرى 29 والعظمى 43

الأقصر: المحسوسة: 44

أسوان: الصغرى 31 والعظمى 43

أسوان: المحسوسة:44

