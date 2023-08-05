شعبة الاستيراد تصدم المصريين وتكشف موعد تأثير رفع الفائدة في الأسعار بالأسواق

اتخذت لجنة السياسات النقديـة في البنك المركــزي المصـري، قرارها برفع أسعار الفائدة في اجتماعهـا الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023.

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة

ورفع البنك المركزي المصري، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، إضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%.

فما هو تأثير رفع أسعار الفائدة على أسعار السلع في السوق المصري، والقطاعات التجارية والصناعية؟

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البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة، فيتو

البنك المركزي رفع سعر الفائدة بهدف مواجهة ارتفاع معدلات التضخم

يقول المهندس شريف البربري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اتخذت قرار رفع سعر الفائدة ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

زيادة مرتقبة في أسعار السلع بالسوق المصري متاثرة برفع سعر الفائدة

وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الإستيراد لـ «فيتو» أنه من الطبيعي أن تتحرك الأسعار صعودًا مع كل ارتفاع في سعر الفائدة، وعليه هناك زيادة مرتقبة في أسعار السلع بالسوق المصري، ستظهر مؤشراتها خلال الشهر الجاري.

السوق لا يتحمل ارتفاعًا جديدًا في سعر صرف الدولار

وتابع: أنه يتمنى ألا يؤثر قرار رفع أسعار الفائدة على سعر صرف الدولار، فالسوق لا يتحمل ارتفاعًا جديدًا في سعر صرف الدولار.

المهندس شريف البربري عضو مجلس إدارة شعبة الاستيراد والتصدير، فيتو

الشهادات الدولارية لم تكن جاذبة بالقدر المتوقع للسيولة الموجودة بالأسواق

وأشار إلى أنه عندما طرحت البنوك شهادات إدخارية دولارية، حتى بالجنيه المصري، لم تكن جاذبة بالقدر المتوقع للسيولة الموجودة بالأسواق، وعليه كان قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة في محاولة لوقف ارتفاعات معدل التضخم الذي وصل إلى 40%، وفي محاولة للسيطرة على السوق.

توقعات برفع سعر الفائدة على بعض الشهادات الادخارية خلال الفترة المقبلة

وتوقع عضو مجلس إدارة شعبة الإستيراد أن يتم رفع سعر فائدة بعض الشهادات الإدخارية خلال الفترة المقبلة.

طرق شراء شهادات الدولار في بنك مصر

وكان بنكا الأهلي ومصر، أعلنا أنه اعتبارا من الأربعاء 26 يوليو، سيبدأ استقبال الراغبين من العملاء في شراء الشهادات الدولارية الجديدة.

وحدد بنك مصر عدة طرق لشراء الشهادات من جانب العملاء ومنها شراء الشهادات بالنسبة للمصريين أو غير المصريين من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفضلًا عن فروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي.

شراء شهادات البنك الأهلي الدولارية

أما البنك الأهلي المصري فحدد عدة طرق لشراء الشهادات الدولارية الجديدة، من خلال فروع البنك كافة أو عن طريق الأهلي نت والأهلي موبايل، وأيضًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر

وفيما يخص عملاء البنك المقيمين بالخارج وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية، فيمكنهم تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات الدولارية، وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية.