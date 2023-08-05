ابنة سعيد صالح عن السبب الحقيقي لسجن والدها: قضية حشيش مش علشان أرائه السياسية

سعيد صالح، قالت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح:"بابا اتسجن سنة والفترة دي أثرت فيه بالإيجاب متحبسش بسبب أرائه السياسية لكن فيه حد كان مركز معاه لفق له القضية".

مشكلة سعيد صالح

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة "المحور":"سعيد صالح كان لسانه طويل بزيادة وكان شخص هجومي وعلطول مش عاجبه ولما كان بيتهدد بقفل المسرحية كان يقولهم اقفلوها وهافتح غيرها وكان بيخرج عن النص".

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هل قبض علي سعيد صالح بسبب تعاطي مخدر الحشيش؟



ولفتت:"المحضر اللي اتكتب في بابا قالوا فيه اشتممنا رائحة حشيش واحنا قاعدين في الدور الـ12 ده لو الإسكندرية كلها بتشوي سمك محدش هيشم حاجة من الدور الـ12 هما جاءوا لسعيد صالح في حاجة بتحصل بس مش علشانها لكن علشان أرائه علي المسرح".



في نفس اللقاء، قالت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، إن والدها رفض دخولها عالم التمثيل خوفًا عليها من الوسط الفني.



سر رفض سعيد صالح دخول ابنته التمثيل



وقالت: "كنت عايزة أمثل وأنا صغيرة مش حبا في التمثيل ولكن لإني كنت منبهرة بالجو اللي أنا عايشاه وقلت لبابا عن رغبتي ولكن هو عارفني وحافظني اني فرحانة بالزيطة، وقتها رفض لأنه عارف إني منفعش في الشغلانة ولصعوبة ظروف الوسط الفني".

ثروة سعيد صالح



وأكدت: "سعيد صالح لم يترك ثروة مالية لإنه كان مقتنع بمقولة اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، ومفكرش يكون رقم 1 ولا أي أرقام هو كان بيحب يقضى وقت لطيف ويشتغل حاجة بيحبها وخلاص، واَخر عربية كانت عنده موديل 1990".