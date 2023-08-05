السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

ابنة سعيد صالح عن السبب الحقيقي لسجن والدها: قضية حشيش مش علشان أرائه السياسية

الفنان سعيد صالح،
الفنان سعيد صالح، فيتو

سعيد صالح، قالت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح:"بابا اتسجن سنة والفترة دي أثرت فيه بالإيجاب متحبسش بسبب أرائه السياسية  لكن فيه حد كان مركز معاه لفق له القضية".

 

مشكلة سعيد صالح

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة "المحور":"سعيد صالح كان لسانه طويل بزيادة وكان شخص هجومي وعلطول مش عاجبه ولما كان بيتهدد بقفل المسرحية كان يقولهم اقفلوها وهافتح غيرها وكان بيخرج عن النص".

Advertisements

 

هل قبض علي سعيد صالح بسبب تعاطي مخدر الحشيش؟


ولفتت:"المحضر اللي اتكتب في بابا قالوا فيه اشتممنا رائحة حشيش واحنا قاعدين في الدور الـ12 ده لو الإسكندرية كلها بتشوي سمك محدش هيشم حاجة من الدور الـ12 هما جاءوا لسعيد صالح في حاجة بتحصل بس مش علشانها لكن علشان أرائه علي المسرح".
 

في نفس اللقاء، قالت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، إن والدها رفض دخولها عالم التمثيل خوفًا عليها من الوسط الفني.


سر رفض سعيد صالح دخول ابنته التمثيل
 

وقالت: "كنت عايزة أمثل وأنا صغيرة  مش حبا في التمثيل  ولكن لإني كنت منبهرة بالجو اللي أنا عايشاه وقلت لبابا عن رغبتي ولكن هو عارفني وحافظني اني فرحانة بالزيطة، وقتها رفض لأنه عارف إني منفعش في الشغلانة ولصعوبة ظروف الوسط الفني".

ابنة سعيد صالح تكشف دور علاء مبارك وعادل إمام في علاج والدها (فيديو)

ابنة سعيد صالح: والدي رفض دخولي التمثيل ولم يترك لي أي ثروة

ثروة سعيد صالح
 

وأكدت: "سعيد صالح لم يترك ثروة مالية لإنه كان مقتنع بمقولة اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، ومفكرش يكون رقم 1 ولا أي أرقام هو كان بيحب يقضى وقت لطيف ويشتغل حاجة بيحبها وخلاص، واَخر عربية كانت عنده موديل 1990".

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ابنة سعيد صالح هند سعيد صالح سعيد صالح الفنان سعيد صالح سجن سعيد صالح محمد علي خير

مواد متعلقة

ابنة سعيد صالح تكشف دور علاء مبارك وعادل إمام في علاج والدها (فيديو)

ابنة سعيد صالح: والدي رفض دخولي التمثيل ولم يترك لي أي ثروة

أبو داود: عادل إمام قرر ترك "مدرسة المشاغبين" بعد أول ليلة وهذا هو الفارق بينه وبين سعيد صالح (فيديو)

في ذكرى ميلاد ورحيل سلطان الكوميديا سعيد صالح.. اكتشفه حسن يوسف.. دخل السجن بسبب الخروج عن النص.. وقدم أشهر ثنائيات كوميدية مع عادل إمام

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه في الأهلي بسبب تدخلاته الفنية

تنسيق الجامعات 2023، خطوات ترتيب الرغبات على موقع التنسيق

180 ألف جنيه زيادة أسعار سيارات رينو بعد زيادة الفائدة بـ أغسطس

الزمالك يدفع 30 مليون جنيه لاتحاد الكرة ويقيد القائمة الأولى (مستند)

التعليم تعلن مواعيد تسليم شهادات الثانوية العامة المؤمنة بالمدارس

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث في سعر عيار 21

القبض على عصابة مباحث قسم شرطة المقطم المزيفة

عبد الحفيظ يسلم تقريره إلى الأهلي بعد قرار توجيه الشكر

Advertisements

منوعات

المزيد

تجمع ترفيهي في أمريكا يتحول إلى ساحة صراع

الشرطة البريطانية تلاحق لصا سرق خلايا نحل

موظف يحصل على أكثر من 300 ضعف مرتبه بالخطأ

ثوران شمسي هائل يضرب الأرض والقمر والمريخ في وقت واحد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 5-8-2023 في مصر

ثبات سعر الدينار الكويتي في تعاملات الصباح اليوم السبت

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 5-8-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 5-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

آخرهم هنا الزاهد وأحمد السعدني، ثنائيات فنية نجحت في تقديم المسلسلات الكوميدية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجزئ إلقاء السلام برفع اليد أو بالإشارة عن التلفظ به؟

عباس شومان: مقدم المهر ومؤخره بالثقافة الحالية لا علاقة لهما بالمقصود في الشرع

ما هو فضل الدعاء بظهر الغيب

المزيد
الجريدة الرسمية