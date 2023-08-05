السبت 05 أغسطس 2023
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رياضة

بمشاركة الأهلي والوداد والترجي، اتحاد جنوب أفريقيا يعلن موعد دوري السوبر الأفريقي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

السوبر الأفريقي، كشف اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، في بيان، أمس الجمعة، عن إقامة دوري السوبر الأفريقي المستحدث في أكتوبر المقبل، بمشاركة 8 أندية من بينها الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي.

 

موعد انطلاق دوري السوبر الأفريقي

وأضاف البيان أن النسخة الأولى ستقام لمدة 4 أسابيع، وينطلق دور المجموعات في 20 أكتوبر، بينما تقام المباراة النهائية في 11 نوفمبر.

وبحسب البيان، انضم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية وإنيمبا النيجيري وسيمبا التنزاني وبترو أتليتيكو الأنجولي إلى البطولة.

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وأوضح اتحاد جنوب أفريقيا أن سحب القرعة سيجرى في مطلع سبتمبر المقبل.

ولم يعلن الاتحاد الأفريقي (كاف) حتى الآن عن تفاصيل البطولة.

كان باتريس موتسيبي، رئيس كاف، قد أعلن في وقت سابق أنه من المتوقع تغيير اسم البطولة إلى الدوري الأفريقي نتيجة اعتراض أوروبي بسبب الأزمة حول دوري السوبر الأوروبي الانفصالي، وقال إنها ستنطلق في أكتوبر.

وعلى الأرجح لن تحل البطولة محل دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي رقمها القياسي برصيد 11 لقبا، وحسم بطل مصر لقب هذا العام على حساب الوداد.

تصنيف أندية دوري السوبر الأفريقي

 

التصنيف الأول: الأهلي المصري - صن داونز الجنوب أفريقي- الترجي التونسي- الوداد المغربي.

التصنيف الثاني: مازيمبي الكونغولي- بيترو أتليتكو الأنجولي- سيمبا التنزاني- حوريا كوناكري الغيني.

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب من دور الثمانية في نسختها الأولى، على أن تتحول لدوري بنظام واحد من النسخة الثانية وبمشاركة 24 فريقا.


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