بسبب "بلاي ستيشن"، فوضى في ميدان يونيون سكوير وشرطة نيويورك تتدخل (فيديو)

شهد ميدان "يونيون سكوير" في مدينة نيويورك الأمريكية حالة الفوضى بسبب وعد بتوزيع ألعاب "بلاي ستيشن" مجانية.

توزيع ألعاب بلاي ستيشن مجانا

وكان أحد مشاهير يوتيوب، كاي سينات، نشر وعدًا على خدمة البث المباشر "تويتش" بتوزيع وحدات تحكم ألعاب "بلاي ستيشن" مجانية، الجمعة، في ميدان "يونيون سكوير" في الساعة 4 مساء، حيث حضر المئات من الأشخاص، فقط ليدركوا أنه لم يكن هناك مثل هذه الهبة.

A riot has broken out at New York City's Union Square after YouTuber and Twtich streamers Kai Cenat and Fanum scheduled a giveaway of Playstation 5s.



NYPD warns of transport chaos as HUNDREDS of teens start fights, climb on cars and and hurl fire extinguishers. pic.twitter.com/2megwANtlI Advertisements August 4, 2023

شرطة مدينة نيويورك تتدخل لتفريق الحشود

وأظهرت لقطات مصورة شرطة مدينة نيويورك وهي تحاول احتواء وتفريق حشود كبيرة من الأشخاص الذين تجمعوا في متنزه في منطقة مانهاتن.

ولم يتضح بعد ما دفع الحشود إلى التدافع، ولكن بحلول الساعة 3:30 مساء، شوهد أشخاص يلقون القمامة على الشرطة ويزيلون الحواجز التي فرضتها لضبط الأوضاع.

Large crowd overtakes Union Square in New York City after Twitch streamer Kai Cenat posted on the livestreaming service promising free PlayStation gaming consoles. https://t.co/3dcXL9P84c pic.twitter.com/HD3J6A1yZU — ABC News (@ABC) August 4, 2023

وقدم المؤثر إلى الموقع حيث حمله الحاضرون، لكن سرعان ما دبت الفوضى وظهر برفقة الشرطة.

وأظهرت لقطات أخرى نشرتها وسائل إعلام أمريكية ما رجحت أنها سيارة المؤثر عبر يوتيوب وهي تسير محملة بأشخاص تشبثوا بها من الخارج، سقط بعضهم خلال مغادرتها الموقع بسرعة.

HAPPENING: More footage of the riot in Union Square in New York for Twitch streamer Kai Cenat's Playstation giveaway pic.twitter.com/i7gZ8iiB0T — 🌈 Tess T. Eccles-Brown, PhD - she/they 🇺🇦 (@TTEcclesBrown) August 4, 2023

توقيف صاحب دعوى توزيع بلاي ستيشن

وأكدت مصادر مطلعة لوسائل الإعلام المحلية أن شرطة مدينة نيويورك قد أوقفت المؤثر، سينات.

وأضافت المصادر أن الشرطة تمكنت خلال النصف ساعة الأخيرة من السيطرة على الأوضاع في ميدان "يونيون سكوير" وفرض طوق أمني مشدد في محيطه وإعادة حركة السير والمرور إلى طبيعتها، وأن قطارات مترو الأنفاق عادت إلى الخدمة والعمل بشكل طبيعي أيضًا في محطة "يونيون سكوير".