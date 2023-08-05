بسبب "بلاي ستيشن"، فوضى في ميدان يونيون سكوير وشرطة نيويورك تتدخل (فيديو)
شهد ميدان "يونيون سكوير" في مدينة نيويورك الأمريكية حالة الفوضى بسبب وعد بتوزيع ألعاب "بلاي ستيشن" مجانية.
توزيع ألعاب بلاي ستيشن مجانا
وكان أحد مشاهير يوتيوب، كاي سينات، نشر وعدًا على خدمة البث المباشر "تويتش" بتوزيع وحدات تحكم ألعاب "بلاي ستيشن" مجانية، الجمعة، في ميدان "يونيون سكوير" في الساعة 4 مساء، حيث حضر المئات من الأشخاص، فقط ليدركوا أنه لم يكن هناك مثل هذه الهبة.
شرطة مدينة نيويورك تتدخل لتفريق الحشود
وأظهرت لقطات مصورة شرطة مدينة نيويورك وهي تحاول احتواء وتفريق حشود كبيرة من الأشخاص الذين تجمعوا في متنزه في منطقة مانهاتن.
ولم يتضح بعد ما دفع الحشود إلى التدافع، ولكن بحلول الساعة 3:30 مساء، شوهد أشخاص يلقون القمامة على الشرطة ويزيلون الحواجز التي فرضتها لضبط الأوضاع.
وقدم المؤثر إلى الموقع حيث حمله الحاضرون، لكن سرعان ما دبت الفوضى وظهر برفقة الشرطة.
وأظهرت لقطات أخرى نشرتها وسائل إعلام أمريكية ما رجحت أنها سيارة المؤثر عبر يوتيوب وهي تسير محملة بأشخاص تشبثوا بها من الخارج، سقط بعضهم خلال مغادرتها الموقع بسرعة.
توقيف صاحب دعوى توزيع بلاي ستيشن
وأكدت مصادر مطلعة لوسائل الإعلام المحلية أن شرطة مدينة نيويورك قد أوقفت المؤثر، سينات.
وأضافت المصادر أن الشرطة تمكنت خلال النصف ساعة الأخيرة من السيطرة على الأوضاع في ميدان "يونيون سكوير" وفرض طوق أمني مشدد في محيطه وإعادة حركة السير والمرور إلى طبيعتها، وأن قطارات مترو الأنفاق عادت إلى الخدمة والعمل بشكل طبيعي أيضًا في محطة "يونيون سكوير".
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