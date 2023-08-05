فرحتي بيه ما تتوصفش، مدرس فيزياء بالمنيا يمنح رابع الجمهورية سيارة هدية (فيديو وصور)

أعلن مدرس فيزياء بمحافظة المنيا يدعى كيرلس القس، منح الطالب كيرلس نوناي يعقوب الرابع على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم بمحافظة المنيا، سيارة هدية بمناسبة تفوقه.

ونشر مدرس الفيزياء، فيديو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يظهر من خلاله هو يقوم بمنح الرابع على مستوى الجمهورية سيارة هدية.

مدرس فيزياء يمنح طالب بالمنيا سيارة هدية

وقال الدكتور كيرلس، خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابة الشخصي بـ"فيس بوك": "الهدف من إهداء الرابع على مستوى الجمهورية سيارة هدية، هي التأكيد أننا بنقدر تعبه ومجهوده فضلًا عن تشجيع الدفعات القادمة من طلاب الثانوية العامة من أجل السير على نفس النهج".

مدرس يمنح الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بالمنيا عربية هدية

وأضاف، أنه فخور جدًّا أن يكون الرابع على مستوى الجمهورية من طلابه، مشيرًا إلى أنه كان مثالًا للالتزام والانضباط على مدار العام الدراسي معقبًا: "فرحتي بيك ما تتوصفش".

وتابع: "كيرلس حصل على النتيجة النهائية في مادة الفيزياء وعمري ما أنسى هذا الطالب الذي يعد نموذجًا يحتذى به في التفوق والأخلاق والالتزام".

نتيجة الثانوية العامة 2023، وجدير بالذكر أن نوناي يعقوب فانوس، والد الطالب كيرلس نوناي يعقوب، الحاصل على ٤٠٢ شعبة علمي علوم، بمحافظة منيا، الرابع على الجمهورية علمي علوم بالثانوية العامة، قال إننا تلقينا الخبر أن كيرلس من ضمن أوائل الجمهورية من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والذي بارك لنا لحصول كيرلس على هذا المجموع.

وأضاف لـ “فيتو”: “لم أتمالك نفسي فور اتصال الوزير، وشعرت أني غير قادر على الوقوف، ولم أستطع أن أتكلم وسكت للحظات”.

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في القاهرة وباقي المحافظات

وفي هذا السياق، قال كيرلس: “أنا ما كنتش بحسب عدد ساعات المذاكرة، لكن مش أقل من 9 أو 10 ساعات في اليوم، وكنت بلعب كورة يومين في الأسبوع، ومع ذلك كنت واثق إني سأكون من ضمن العشر الأوائل لأن وقت المذاكرة كنت بذاكر دون التفكير في أي شيء آخر”.

ولفت رابع الجمهورية: “لم أتوقع أن أكون من أوائل الجمهورية، ولكني كنت أجتهد طول العام من أجل تحقيق حلمي”.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر

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ولفت نوناي يعقوب فانوس، والد الطالب كيرلس نوناي يعقوب، الحاصل على ٤٠٢ شعبة علمي علوم، خلال تصريحاته لـ “فيتو”: ابني لم يحدد حتى الآن الكلية التي سيدخلها، مضيفا: “كنت بدي ابني دروس خصوصية في أغلب المواد، مشيرًا إلى أنه: "لم نتمالك نفسنا من الفرح بعد سماع أن ابني من أوائل الجمهورية".

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%.

كما هنأ الدكتور رضا حجازي أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.

وفيما يلي أسماء الأوائل:

أوائل الشعبة الأدبية:

سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصي من محافظة القاهرة

عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية

محمد حاتم عبد السلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية علوم وجاء الترتيب كالتالي:

أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة الدقهلية

كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمي محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبد الفتاح سلامة من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبد القادر من محافظة القاهرة

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالي:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل من محافظة القاهرة

محمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربية

مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

وجاءت الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان.

كما جاءت الطالبة أمل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقية.

وجاء الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين أحمد عبد الله من محافظة الشرقية

وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة

وجاء عمر عبد الرحمن عبد العزيز إبراهيم الأول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف

بينما جاء أدهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو خلال المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

و تعتبر نتائج الثانوية العامة هي أكثر ما يتم البحث عنه وتداوله من قبل الطلاب في مختلف أنحاء مصر في هذا التوقيت وكذلك أولياء الأمور، حيث أعلنت الوزارة في بيان رسمي أن الوزارة قد انتهت رسميا من كافة الأعمال الخاصة بتصحيح امتحانات الطلاب التي تمت بناء على الضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة في جميع المحافظات بشكلٍ عام.

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ومن المقرر أن يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بجميع محافظات مصر خلال المؤتمر الصحفي المزمع عقد ظهر اليوم الاثنين وذلك بعد الانتهاء رسميًّا من اعتماد نتيجة الثانوية العامة.

وتتيح بوابة فيتو الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة الاستعلام والحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال رابط مباشر، ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط على الرابط التالى: نتيجة الثانوية العامة 2023.

وزير التربية والتعليم، فيتو

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن المتوقع في الساعات المقبلة أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج الثانوية العامة ستعلن عبر المنصات الإلكترونية للوزارة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ويتواجد عدد من المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تقوم بالإعلان عن نتائج الثانوية العامة، بما في ذلك موقع وزارة التربية والتعليم وموقع بوابة الثانوية العامة.

- عند الدخول إلى البوابة الإلكترونية، يتم اختيار نتائج امتحان الثانوية العامة.

- تحديد المجال العلمي كالعلوم أو الرياضة العلمية، أو يمكن تحديد القسم الأدبي.

- ثم إدخال رقم الجلوس الخاصة بالطالب.

- عند الضغط على الاستعلام، يظهر تفاصيل النتيجة بحيث يتمكن الطالب من معرفة درجاته في كل مادة.