السبت 05 أغسطس 2023
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بعد المليار السادس من التخزين الرابع، خبير يتحدث عن كارثة بسد النهضة نهاية سبتمبر

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو

سد النهضة، حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، من خطورة التخزين الرابع بسد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد أن أكملت إثيوبيا المليار السادس من التخزين الرابع عند منسوب 607 م.

 

المليار السادس من التخزين الرابع

وقال "شراقي" على صفحته بـ"فيس بوك": "بعد مرور 3 أسابيع على بدء التخزين الرابع في 14 يوليو 2023، وصل منسوب بحيرة سد النهضة إلى منسوب 607 م فوق سطح البحر بعد تخزين 6 مليارات م3 ليصبح إجمالي التخزين 23 مليار م3 بعد زيادة معدل الأمطار إلى 500 مليون م3/يوم خلال شهر أغسطس".

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موعد انتهاء التخزين الرابع بسد النهضة

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى منتصف سبتمبر في حالة أن منسوب الممر الأوسط 625 م.


وأضاف: "كلما ازداد التخزين يزداد الضغط على القشرة الأرضية فى منطقة السد، وبعد انتهاء التخزين الرابع سوف يكون إجمالي التخزين حوالي 41 مليار م3، بالإضافة إلى زيادة مؤقتة بحوالي 4 مليارات م3 أخرى ليصبح وزن البحيرة حوالى 45 مليار طن، وهذا وزن مفاجئ وكبير يحدث لأول مرة مما يعطي فرصة كبيرة لحدوث هبوط وانزلاقات، وبالتالي تزداد فرصة حدوث زلازل خاصة وأن منطقة السد بها العديد من الفوالق والتشققات".

 

زلزال إثيوبيا

وكان الدكتور عباس شراقي، حذر من الاهتزازات الارتجاجية المتتالية في إريتريا وعلى الحدود الاثيوبية وتأثير هذه الزلزال في سد النهضة الإثيوبي.

وقال “شراقي” على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك: "بعد حدوث زلزالين أمس الثلاثاء 2 أغسطس 2023 بقوة متوسطة 5.6 ريختر فى إريتريا على الحدود الإثيوبية، حدث اليوم 3 أغسطس 4 زلازل أخرى فى نفس المنطقة بقوة تتراوح بين 4.4 -4.8 ريختر على عمق 10 كم آخرها الساعة 11:33 م بقوة 4.4 ريختر على بعد 630 كم من سد النهضة".


وأضاف: "كما ذكرت سابقًا ربما يكون تأثير الزلازل الحالية غير ذي شأن في المرحلة الحالية، ولكن سوف يكون لها تأثير كبير فيما بعد خاصة إذا ازدادت القوة، وتكون قريبة من سد النهضة في وجود مخزون مائي كبير بحجم البحيرة عند اكتمالها بـ 64 مليار م.


وتابع: "قد حدث فى 8 مايو الماضي زلزال بقوة 4.4 ريختر على عمق 9.8 كم، ويبعد 100 كم فقط شمال شرق سد النهضة، ويعتبر هو الأقرب على الإطلاق من جملة مئات الزلازل خلال المائة عام الأخيرة في إثيوبيا.


واختتم: "اضطرت تركيا لتفريغ السدود فى منطقة جنوب الأناضول فى اليوم التالي لحدوث زلازل 6 فبراير الماضي المدمرة خوفًا من انهيارها وحدوث فيضانات شديدة، والمنطقة الإثيوبية تأتي في المرتبة الأولى للنشاط الزلزالي فى القارة الأفريقية نتيجة وجود الأخدود الأفريقي العظيم الذي يعتبر أكبر فالق على سطح الأرض (اليابس).

 

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الدكتور عباس شراقي التخزين الرابع بسد النهضة اثيوبيا

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