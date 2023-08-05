انفجارات في شبه جزيرة القرم، وزورق مسير أوكراني يخرب سفينة حربية روسية

الحرب الروسية الأوكرانية، في استعراض لقوتها البحرية هاجم زورق أوكراني مسير، سفينة حربية روسية وألحق بها أضرارا جسيمة داخل قاعدة بحرية روسية في البحر الأسود في نوفوروسيسك.

زيلينسكي يشكر جهاز استخباراته

وتعد العملية هي المرة الأولى التي تستعرض فيها البحرية الأوكرانية قوتها بعيدا جدا عن شواطئ البلاد، ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر الجمعة، إلى جهاز الاستخبارات في بلاده(أس بي يو)، على عمله في أعقاب الهجوم.

الهجوم ميناء نوفوروسيسك

ودفع الهجوم ميناء نوفوروسيسك، الذي يتعامل مع اثنين بالمئة من إمدادات النفط العالمية ويصدر أيضا الحبوب، إلى وقف حركة جميع السفن بصفة مؤقتة، وفقا لما ذكره كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين الذي يدير محطة نفطية هناك.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم التصدي لزورقين مسيرين أوكرانيين في المياه خارج القاعدة وتدميرهما.

وقال مصدر في المخابرات الأوكرانية إن سفينة الإنزال أولينيجورسكي جورنياك التابعة للبحرية الروسية، التي تحمل نحو 100 جندي روسي على متنها، تعرضت لأضرار خلال هجوم بزورق مسير يحمل 450 كيلوجراما من مادة تي.إن.تي المتفجرة.

وأضاف المصدر لرويترز "نتيجة الهجوم حدث صدع كبير في السفينة أولينيجورسكي جورنياك ولا يمكنها حاليا القيام بمهامها القتالية".

وتابع المصدر أن العملية نفذها جهاز الأمن الأوكراني وأن "كل التصريحات الروسية بشأن 'صد الهجوم' كاذبة".

وأظهرت لقطات مصورة تمكنت رويترز من التحقق منها السفينة وهي تُسحب إلى الشاطئ بواسطة زورق قطر.

وقال مصدر مطلع على عمليات الميناء إن عمليات تحميل النفط والحبوب لا تزال جارية في المرفأ الذي استأنف عملياته الطبيعية بعد ساعات من الهجوم.

وأشارت أوكرانيا إلى السفينة أولينيجورسكي جورنياك دون أن تعلن مباشرة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية "لدينا معلومات... تفيد بأنها قد تضررت بالفعل"، مضيفة أنه "من القانوني تماما تدمير إمكانات العدو في وقت الحرب".

وعرض المصدر الأوكراني مقطعا مصورا تم التقاطه على ما يبدو من سطح زورق مسير في أثناء تحركه مباشرة نحو جانب سفينة ضخمة قبل أن ينقطع الفيديو فجأة.

انفجار يهز شبه جزيرة القرم

وفي نفس اليساق قال سكان في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إن انفجارًا وقع بالقرب من الجسر الذي يربط شبه الجزيرة بروسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، فيما قالت تقارير إن ناقلة ترفع علم روسيا تعرضت لأضرار.

وذكر مسؤولون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا، إن الانفجارات مرتبطة بهجوم طائرات مسيرة أوكرانية.

وتوقفت حركة المرور على الجسر في الصباح الباكر، وهو ثالث توقف من هذا النوع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

لكن مستشار حاكم القرم أوليغ كريوتشكوف، نفى تعرض الجسر لهجوم.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن كريوتشكوف قوله "مرة أخرى لم يكن هناك هجوم مباشر على جسر القرم ولم يكن هناك انفجار في المنطقة المجاورة مباشرة". فيما قالت وكالة يونيان الأوكرانية للأنباء إن ثلاثة انفجارات وقعت في المنطقة.

وذكرت كل من التقارير الإخبارية الأوكرانية والمسؤولين الموالين لروسيا في الأجزاء الشرقية من أوكرانيا أن طائرات بدون طيار أوكرانية هاجمت ناقلة نفط في مضيق كيرتش تحمل الاسم "إس.آي.جي" وترفع علما روسيا.

وذكرت بعض التقارير أن الناقلة كانت تحمل زيت محركات إلى سوريا.

ونشر فلاديمير روجوف، وهو أحد المسؤولين المعينين من قبل روسيا في منطقة زابوريجيا الجنوبية الشرقية، مقطعا صوتيا تطلب فيه الناقلة من زوارق القطر سحبها.

وقال إنه لم تقع إصابات في الحادث الذي وقع على بعد 32 ميلا بحريا من مضيق كيرتش.

وتعرض الجسر، الذي أكملته روسيا في عام 2018، لهجومين كبيرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل 17 شهرا، وكان أحدث هجوم في الشهر الماضي. وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات بشكل غير مباشر فقط.