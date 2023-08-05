سجل الآن، فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة

تنسيق الكليات 2023، أعلن موقع تنسيق تنسيق الجامعات 2023، بدء تلقي تسجيل رغبات طلاب الثانوية 2023 للمرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات الحكومية 2023، على موقع تنسيق الكليات 2023.

وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الالكتروني جاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا



الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

الحد الأدني تنسيق الجامعات 2023

تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وتنطلق أعمال تنسيق الكليات المرحلة الأولى للعام الجامعي 2023 بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22304، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15013، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 74923، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 112240 طالبًا.

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تنسيق الجامعات 2023، فيتو

تنسيق الكليات 2023، القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني.

-يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

-ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

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-يجب الحذر من الكيانات الوهمية.

الجامعات والمعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي

- ضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك)

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الإنستجرام)

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر).

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (ثريدز).

تنسيق الكليات 2023، فيتو

تعليمات هامة بشأن نظام تنسيق الجامعات 2023 الإلكتروني

♦ القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي:

♦ يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

♦ سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

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فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة فيتو أكبر تغطية لكافة الأخبار المتعلقة بـتنسيق الجامعات 2023 والشروط الخاصة للالتحاق بالجامعات "الحكومية، الخاصة، الأهلية، التكنولوجية، الدولية، جامعات بقانون خاص، جامعات باتفاقيات دولية والمعاهد العليا".

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