أخبار مصر: تحذير من الأرصاد والبيئة بشأن طقس اليوم، رسالة إبراهيم حسن للخطيب، تغيير اسم تويتر، صور تكشف ماذا حدث بسد النهضة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

البيئة تحذر المواطنين من طقس اليوم الجمعة: الزموا منازلكم الهواء ملوث

جددت وزارة البيئة تحذيرها بشأن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء خلال يوم الجمعة.

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إبراهيم حسن يوجه رسالة للخطيب بعد حضوره افتتاح الفرع الجديد ويكشف سر غياب توأمه حسام

أبدى إبراهيم حسن نجم الأهلي السابق سعادته بحضور احتفالات أكثر الأندية المصرية تتويجًا بالألقاب في كرة القدم بـ افتتاح فرع جديد أمس الخميس في مؤشر على ذوبان الجليد بين التوأم حسن من جانب وناديهما السابق بعد الانتقال إلى الغريم الزمالك قبل أكثر من 20 عامًا.

اليوم.. قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (المرج الغربية ومتفرعاتها – المرج الشرقية ومتفرعاتها – المرج الجديدة ومتفرعاتها – مدينة الخصوص – عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها – شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج)

زفاف ولي العهد الأردني.. 18 صورة تخطف الأنظار في احتفالات المملكة الهاشمية بالعرس الملكي

زفاف ولي عهد الأردن، شهدت المملكة الأردنية الهاشمية ليلة دافئة مليئة بالمشاعر والسعادة والبهجة تحت شعار "يلا نفرح" احتفالًا بعرس ولي العهد الأمير الحسين على السعودية رجوة آل سيف في ظل حضور قوي للتقاليد والتراث الأردني.

بعد تحذير البيئة، الأرصاد تكشف ما يحدث في طقس اليوم الجمعة

الأرصاد اليوم، لليوم الثاني على التوالي تواصل هيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 2 - 6- 2023، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة ورياحًا مثيرة للأتربة والرمال على جميع المناطق.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم الجمعة 2-6-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم الجمعة 2-6-2023.

إيهاب الكومي: إيد خفية بتلعب في استقرار الكرة المصرية، والسر في المراهنات (فيديو)

دوري القسم الثاني، فجر الإعلامي إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، مفاجأة من العيار الثقيل، حول وجود شركات للمراهنات تعصف باستقرار الكرة المصرية، ولا بدَّ من إيجاد حل جذري لتلك الأزمة.

تحذير أممي من تباطؤ تصدير الحبوب الأوكرانية: تزايد بؤر الجوع وقفزة بالأسعار وتقلبات تضرب الأسواق

أعربت الأمانة العامة للأمم المتحدة أمس الخميس عن قلقها إزاء تباطؤ عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشيرة إلى «شبح تضخُّم أسعار الأغذية» في حين تطالب روسيا بمعاملة أفضل لمنتجاتها الزراعية.

أحمد الطيب: كهربا أفضل لاعب في مصر وعلي معلول سبب خسارة الدوري آخر موسمين

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعد أفضل لاعب في مصر في الوقت الحالي.

شعبة الدواجن تحمل أصحاب المحال غلاء الأسعار وتكشف فرقا كبيرا بين سعر المزارع والأسواق

قال سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة الجيزة التجارية، إن سعر كيلو الدواجن في المزرعة انخفض إلى 62 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر يصل إلى 80 جنيهًا.

بصور أقمار صناعية غير قابلة للتشكيك، عباس شراقي يكشف عن تطور جديد في سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، أسباب توقف التوربينات سد النهضة الإثيوبي.

بعد زوبعة أمس، هذه عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقس بقانون الأرصاد الجوية

قانون الأرصاد الجوية، في شهر أبريل الماضي وافق مجلس النواب خلال إحدى جلساته على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

مخرج فيلم عيسى: اتصور في 3 أيام ولم يعتمد على ممثلين وتكلفته مليون ونصف جنيه (فيديو)

كشف المخرج مراد مصطفى عن كواليس تحضيراته لفيلم عيسى والذي فاز بجائزة رايل الذهبية في إطار منافسته بمسابقة أسبوع النقاد ضمن فعاليات الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي، والتي اختتمت مؤخرًا.

الفستان الثاني يتصدر تويتر بعد إطلالة رجوة آل سيف في حفل زفافها، وهذا رد فعل المتابعين

فستان رجوة السيف، تصدر الفستان الثاني موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد إطلالة الأميرة رجوة آل سيف عروس ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في حفل الزفاف الملكي.

أحمد الطيب: الأهلي تأهل إلى نهائي أفريقيا بمساعدة الغير وهذا ما أتمناه للأحمر أمام الوداد

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي أن مباراة النادي الأهلي مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا خارج التوقعات نظرًا لقوة الفريقين.

الكونجرس الأمريكي يقر قانون رفع سقف الدين ويتجنب التعثر في السداد، وبايدن يعلق

سقف الدين الأمريكي، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس، تشريعًا من الحزبين يدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، ليتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق.

نجل الفنان طارق عبد العزيز يكشف تطورات حالته الصحية

كشف “معتصم” نجل الفنان طارق عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن تطورات الحالة الصحية لوالده وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

بعد مفاجأة إيهاب الكومي.. رئيس المجد السكندري: وسيط عرض علينا 400 ألف مقابل الهزيمة

أثار تصريح إسلام الصياد رئيس نادي المجد السكندري جدلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد إعلانه عرض أحد الوسطاء مبلغ 400 ألف جنيه مقابل هزيمة فريقه بنتيجة 3-1 خلال منافسات دوري القسم الثاني.

الماء والملح حيلة قديمة، نقيب الجزارين يكشف أساليب جديدة لغش أوزان الأضاحي

يستعد عدد من المواطنين لشراء الأضحية، سواء من العجول أو الخراف أو حتى الجمال، التي يسعى كل مواطن لشراء الأفضل، وفي المقابل قد يتعرض البعض لأساليب الغش التي ينتهجها الطامعون في تحقيق مكاسب من البيع، خاصة مع ارتفاع أسعار المواشي في الفترة الحالية.

بينهم أجنبية وزوجها.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروع أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي

أصيب 4 أشخاص بينهم مجندون في حادث تصادم سيارة أمن مركزي مع أخرى ملاكي أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تفاصيل مطالبة زوجة حسن شاكوش بنفقة 2 مليون جنيه، دخله الشهري 30 مليونا

حسن شاكوش، أقامت ريم طارق زوجة حسن شاكوش دعوى نفقة ضد زوجها المطرب حسن شاكوش تطالبه فيها بـ 2 مليون جنيه، وذلك بعد الخلافات التي نشبت بينهما في وقت سابق طردها على إثرها من مسكن الزوجية.

بعد خلافه مع فين ديزل.. قرار مفاجئ من ذا روك بشأن المشاركة في سلسلة Fast & Furious

يعود الممثل والمصارع دواين جونسون "ذا روك" للمشاركة فيما تبقى من سلسلة أفلام السرعة والغضب Fast & Furious رغم خلافاته السابقة مع فين ديزل بطل العمل.

أحمد الطيب يكشف 3 عيوب لرمضان صبحي تمنع انتقاله إلى الزمالك

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي أنه ليس مع انضمام رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى نادي الزمالك في الفترة المقبلة لأنه لن ينجح.

من حرف واحد فقط.. إيلون ماسك يكشف عن الاسم الجديد لموقع تويتر

إيلون ماسك تويتر، أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك خططه في إطلاق تسمية جديدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهي تسمية مكوَّنة من حرف واحد X، حسبما كتبه ماسك يوم أمس الخميس على "تويتر".

دكتور الفيزياء.. قصة كيرلس خريج الصيدلة الذي اشتهر بمحاضراته لطلاب الثانوية في المنيا (صور)

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي في مصر بصور ومقاطع فيديو تظهر الآلاف من طلبة الثانوية العامة يشاركون في محاضرات للفيزياء في إستاد المنيا جنوبي القاهرة.