تحذير أممي من تباطؤ تصدير الحبوب الأوكرانية: تزايد بؤر الجوع وقفزة بالأسعار وتقلبات تضرب الأسواق

أعربت الأمانة العامة للأمم المتحدة أمس الخميس عن قلقها إزاء تباطؤ عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشيرة إلى «شبح تضخُّم أسعار الأغذية» في حين تطالب روسيا بمعاملة أفضل لمنتجاتها الزراعية.

في مايو مدَّدت اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والتي تعتبر ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية، لشهرين حتى 17 يوليو.



ومبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من المواني الأوكرانية، هي اتفاقية أبرمت في 22 يوليو 2022 بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، وساعدت في تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب. وتطالب روسيا بتطبيق اتفاق آخر يتعلَّق خصوصا بصادراتها من الأسمدة.

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وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش “نحن قلقون إزاء التباطؤ المستمر في تطبيق مبادرة البحر الأسود والمرصود خصوصًا في شهري أبريل ومايو”.

وأضاف: «في مايو أبحرت 33 سفينة من المواني الأوكرانية، وهو نصف العدد مقارنة بشهر أبريل. أبحرت ثلاث فقط من تلك السفن من ميناء يوجني/بيفدينيي، أحد المواني الأوكرانية الثلاثة المشمولة بالمبادرة».

وعزا المتحدِّث التباطؤ في الميناء إلى مطالب روسيا السماح بتصدير مكوِّنات الأسمدة التي تنتجها من دون قيود على الرغم من أنها خاضعة لعقوبات صارمة بسبب غزوها أوكرانيا في عملية أطلقتها في فبراير من العام الماضي.

وأوضح دوجاريك أن «روسيا أبلغت قرارها الحد من عمليات التسجيل في ميناء يوجني/بيفدينيي ما لم يتم تصدير الأمونيا».

وتطلب موسكو خصوصًا باستئناف العمل في خط أنابيب تولياتي/أوديسا لضخ الأمونيا، وهو مكوَّن كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة.

وأشار دوجاريك إلى أن التباطؤ ناجم جزئيًّا من تقليص عمليات تفتيش السفن المحمَّلة الحبوب، مشيرًا إلى أنه في المعدَّل يتم تفتيش ثلاث سفن فقط في اليوم.

وتابع: «إنه وضع خطير. علينا المضي قدمًا».

وأردف: «تتزايد بؤر الجوع العالمية ويتربَّص شبح تضخم أسعار الأغذية وتقلُّبات الأسواق بكل البلدان».