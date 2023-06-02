الماء والملح حيلة قديمة، نقيب الجزارين يكشف أساليب جديدة لغش أوزان الأضاحي

يستعد عدد من المواطنين لشراء الأضحية، سواء من العجول أو الخراف أو حتى الجمال، التي يسعى كل مواطن لشراء الأفضل، وفي المقابل قد يتعرض البعض لأساليب الغش التي ينتهجها الطامعون في تحقيق مكاسب من البيع، خاصة مع ارتفاع أسعار المواشي في الفترة الحالية.

أساليب الغش في الأضحية كثيرة ومبتكرة

«الغش في اللحم الصاحي كتير»، هكذا قال هادي جرادة نائب نقيب الجزارين في القاهرة، إن هناك أساليب غش مبتكرة في بيع الأضحية، إذ يستطيع البائع أن يوهم المشتري بأن الخروف أو العجل أكبر وزنًا مما يبدو عليه، أو حتى أن يخفي عنه بعض العيوب غير الظاهرة حتى يتم البيع، ويكتشفها المشتري فيما بعد.

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الماء والملح حيلة قديمة للغش في الأضحية

وأشار «جرادة» إلى أن أساليب الغش في الأضحية كثيرة، ولم تعد تقتصر على الحيلة القديمة المستخدم فيها الملح، إما بخلط الملح في العلف أو تقديم مياه بالملح للحيوان، وقبل أن يقدم للمشتري يوضع أمامه برميل من المياه فيشربه كاملًا، ويعطي وزنًا أكبر على الميزان، وتكون خسارة للمشتري بأنه تعرض للغش في وزن الحيوان.

ضرورة فحص ومراقبة المشتري للحيوان قبل الشراء

وأضاف نائب نقيب الجزارين بالقاهرة أن البائع الذي يحاول «الغش في الأضحية»، لا يعطي فرصة للمشتري من الفحص التام للحيوان خاصة لو كان مريضًا، فالمشتري لن يقوم بالنظر والتأكد من أن الحيوان لا يعاني من وجود إفرازات أكثر من اللازم تنزل من الأنف، وحتى فضلاته قد تحدد إذ كان مريضًا أم لا، وعليه يجب على المشتري ضرورة فحص الحيوان جيدًا، وألا يعطي فرصة للبائع بضرب الحيوان أو إفزاعه ليبدو أكثر نشاطًا، فضلًا عن أنه يجب أن يراقب الحيوان فترة قبل الشراء، وألا يستهين بأي علامة أو أي شيء يثير شكوكه في الحيوان.

غش الميزان الأكثر انتشارًا

وأوضح «جرادة» أن من أساليب الغش الأكثر انتشارًا «اللعب في الميزان» وهي بإحداث خلل في الميزان فيظهر الحيوان أكبر وزنًا، مما عليه، أو حتى أن يقوم البائع برفع رأس الحيوان أكثر من اللازم وإجباره بأن يقف على قدميه الخلفيتين ليظهر أكير وزنًا، مشيرًا إلى أن المشتري ليس لديه الخبرة الكافية للتفرقة بين معرفة الوزن الأصلي للحيوان، والعلامات التي تأكد أن الحيوان سليم، وأنه بالفعل هذا وزنه، إذ أن الجزارين لا يحتاجون إلى الميزان لتقدير وزن الحيوان، بالخبرة وبالنظرة نستطيع تحديد الوزن التقريبي للحيوان.

شراء الأضحية من الأماكن الموثوق بها

ونصح نائب نقيب الجزارين بالقاهرة، أهمية المواطنون بضرورة شراء الأضحية من مكان موثوق أومن الجزار الذين يعرفونه، وألا يضع المواطن نفسه عرضه للأساليب الغش، بعدم الشراء من المناطق المجهولة المصدر أو عبر الإنترنت، قائلًا: «لماذا على المواطنين المغامرة بأموالهم في شراء الأضحية، فالأفضل أن يشتريها من مكان موثوق، وهناك معايير كثيرة للأضحية والمواطنون ليسوا على علم بها، ونحن الجزارون بحكم عملنا نعرفها، فالعروض المقدمة عبر الإنترنت تهتم بإبراز شكل الأضحية وتحديد الوزن، الذي يبهر بها المواطن، ويجتذبه للشراء، لكن الأهم لنا كجزارين صافي اللحم الذي ستعطيه الأضحية».

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