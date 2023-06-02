بعد مفاجأة إيهاب الكومي.. رئيس المجد السكندري: وسيط عرض علينا 400 ألف مقابل الهزيمة

المجد السكندري ، أثار تصريح إسلام الصياد رئيس نادي المجد السكندري جدلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد إعلانه عرض أحد الوسطاء مبلغ 400 ألف جنيه مقابل هزيمة فريقه بنتيجة 3-1 خلال منافسات دوري القسم الثاني.

سبب العرض

وقال إسلام الصياد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب البلد الذي يقدمه إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة أن أحد الوسطاء عرض مبلغ وقدره 400 ألف جنيه مقابل هزيمة الفريق بنتيجة محددة وهي ثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وأضاف أن سبب العرض هو مراهنة البعض في إحدى شركات المراهنات على نتيجة مباراة الفريق

وأشار الصياد إلى أنه رفض كل هذه الإغراءات وتصدى لها حرصًا على مستقبل الكرة المصرية.

دوري القسم الثاني

وفجر الإعلامي إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، مفاجأة من العيار الثقيل، حول وجود شركات للمراهنات تعصف باستقرار الكرة المصرية، ولا بدَّ من إيجاد حل جذري لتلك الأزمة.

وأكد إيهاب الكومي في برنامجه "ملعب البلد" المذاع عبر "قناة صدى البلد": "كنا بنحلم إن كل الفرق تلعب بشرف، ودا اللي بيحصل هذا العام".

وواصل: "لكن أنا عندي قضية ولا بدَّ من أجد لها حل، ولازم أناقشها على أعلى مستوى الفترات المقبلة.. قضية المراهنات".

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وأضاف إيهاب الكومي: "للأسف الشديد فيه إيد خفية بتلعب عن طريق المراهنات، وبالأمس تلقيت اتصالًا من رئيس نادي المجد، شركات مراهنات يعرضوا مبالغ عن طريق وسطاء".

وأتم إيهاب الكومي: "لا بدَّ من إيجاد حل، وبدأنا في اتحاد الكرة نشوف إيه الموضوع ومن يقف ورائه، من أجل أن نضع أيدينا على هذه المشكلة".

مواقع المراهنات

وكانت بعض مواقع المراهنات قد غزت الملاعب المصرية في مختلف الدرجات وتم عمل إعلان لها في الملاعب بكافة الأقسام.

وينتشر ممثلو مواقع المراهنات في الملاعب المصرية تحت مسمى محلل أداء، نظير مبلغ من المال يصل إلى 400 جنيه في المباراة الواحدة مقابل نقل كل ما يدور في الملعب الي الشركة الأجنبية التي تتولى نشر المعلومات لمتابعيها لتساعدهم على الدخول في المراهنات.

تطبيقات ومواقع المراهنات

وتضم قائمة المواقع والتطبيقات الشبيهة، التي توفر المراهنات على مباريات الكرة المصرية عدة تطبيقات.

نتائج مباريات مجموعة بحري

طنطا 3 ×0 أبوقير للأسمدة

المجد 0× 1 بلدية المحلة

سبورتنج 0×0 الأوليمبي

كفر الشيخ 1×0 بايونيرز

دكرنس2×0 الحمام

الهلال 0 ×1 المنصورة

بروكسي 2 × 0 جمهورية شبين

نبروه 4×0 المصري بالسلوم



ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 28

وتستعرض “فيتو” ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة الـ 28 والتي جاءت كالتالي:

1 - بلدية المحلة - 52 نقطة

2- طنطا‏ - 51 نقطة

3 - أبو قير للأسمدة - 50 نقطة

4 - دكرنس - 49 نقطة

5 - جمهورية شبين - 48 نقطة

6 - بروكس ورك - 44 نقطة

7 - كفر الشيخ‏ - 44 نقطة

8 - المنصورة - 41 نقطة

9 - الأوليمبي - 36 نقطة

10 - الحمام - 32 نقطة

11 - سبورتنج - 30 نقطة

12 - نبروه‏ - 29 نقطة

13 - الهلال بالضبعة - 25 نقطة

14 - المجد السكندري - 25 نقطة

15 - بايونيرز - 21 نقطة

16 - المصري بالسلوم - 12 نقطة