الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

إيهاب الكومي: إيد خفية بتلعب في استقرار الكرة المصرية، والسر في المراهنات (فيديو)

إيهاب الكومي، فيتو
إيهاب الكومي، فيتو

دوري القسم الثاني، فجر الإعلامي إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، مفاجأة من العيار الثقيل، حول وجود شركات للمراهنات تعصف باستقرار الكرة المصرية، ولا بدَّ من إيجاد حل جذري لتلك الأزمة.

 

وأكد إيهاب الكومي في برنامجه "ملعب البلد" المذاع عبر "قناة صدى البلد": "كنا بنحلم إن كل الفرق تلعب بشرف، ودا اللي بيحصل هذا العام".

وواصل: "لكن أنا عندي قضية ولا بدَّ من أجد لها حل، ولازم أناقشها على أعلى مستوى الفترات المقبلة.. قضية المراهنات".

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وأضاف إيهاب الكومي: "للأسف الشديد فيه إيد خفية بتلعب عن طريق المراهنات، وبالأمس تلقيت اتصالًا من رئيس نادي المجد، شركات مراهنات يعرضوا مبالغ عن طريق وسطاء".

وأتم إيهاب الكومي: "لا بد من إيجاد حل، وبدأنا في اتحاد الكرة نشوف إيه الموضوع ومن يقف ورائه، من أجل أن نضع أيدينا على هذه المشكلة".

 

وانتهت مباريات الجولة 28 من مجموعة بحري، التي أقيمت جميعها في نفس التوقيت في تمام الساعة الخامسة مساء.

وكالعادة توالت المفاجآت في مجموعة بحري، فكل جولة يتغير المتصدر ونعرض لكم نتائج الجولة 28 من مباريات بحري:


نتائج مباريات مجموعة بحري 

طنطا 3 ×0 أبوقير للأسمدة

المجد 0× 1 بلدية المحلة

سبورتنج 0×0 الأوليمبي

كفر الشيخ 1×0 بايونيرز

دكرنس 2×0 الحمام

الهلال 0 ×1 المنصورة

بروكسي 2 × 0 جمهورية شبين

نبروه 4×0 المصري بالسلوم


ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 28

وتستعرض “فيتو” ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة الـ 28 والتي جاءت كالتالي:

1 - بلدية المحلة - 52 نقطة
2- طنطا‏ - 51 نقطة

3 - أبو قير للأسمدة - 50 نقطة

4 - دكرنس - 49 نقطة

5 - جمهورية شبين - 48 نقطة

6 - بروكس ورك - 44 نقطة

7 - كفر الشيخ‏ - 44 نقطة

8 - المنصورة - 41 نقطة
9 - الأوليمبي - 36 نقطة
10 - الحمام - 32 نقطة
11 - سبورتنج - 30 نقطة
12 - نبروه‏ - 29 نقطة
13 - الهلال بالضبعة - 25 نقطة
14 - المجد السكندري - 25 نقطة
15 - بايونيرز - 21 نقطة
16 - المصري بالسلوم - 12 نقطة

دوري القسم الثاني، فوز الجونة والمقاصة وديروط والمنيا ولافيينا في الجولة الـ28

ترتيب دوري القسم الثاني مجموعة بحري بعد الجولة الـ 28

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دوري القسم الثاني إيهاب الكومي اتحاد الكرة قضية المراهنات نادي المجد

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