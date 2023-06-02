بعد تحذير البيئة، الأرصاد تكشف ما يحدث في طقس اليوم الجمعة

الأرصاد اليوم، لليوم الثاني على التوالي تواصل هيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 2 - 6- 2023، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة ورياحًا مثيرة للأتربة والرمال على جميع المناطق.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد أن اليوم الجمعة يسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأشارت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 درجة، وتصل لـ 43 شمال وجنوب الصعيد.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر:

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أوضحت الأرصاد أن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم فرص ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة، على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 20%، مع نشاط للرياح يكون مثير للرمال والأتربة، بمعدل 40 كم/س، مع أجواء غائمة جزئيًا.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية فرص لسقوط أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 20%، وتنشط الرياح بمعدل 36 كم/س، والجو يكون غائم جزئيًّا.

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس يسوده فرص لسقوط أمطار خفيفة من الممكن أن تصبح رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 20%، مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، بمعدل 40كم/س، والجو يصبح غائم جزئيًا.



وبالنسبة لجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فقد تشهد نشاط للرياح بمعدل 36 كم/س، والجو يكون غائم بشكل جزئي.

بينما يسود شمال الصعيد، يسوده نشاط للرياح، قد يكون مثير للرمال والأتربة، بقيمة 34 كم/س، والجو غائم جزئيًا، وجنوب الصعيد يسوده نشاط للرياح معتدل بمقدار كم/س، والجو يكون غائم جزئيًا.

حالة الطقس اليوم، جددت وزارة البيئة تحذيرها بشأن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء خلال يوم الجمعة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه استنادًا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة فإنه متوقع خلال اليوم الجمعة الموافق ٢ يونيو وجود نشاط رياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومتوقع نشاط رياح جنوبية غربية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.



تجنبوا الخروج من المنزل

وتهيب وزارة البيئة بالسادة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وتؤكد الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.