تفاصيل مطالبة زوجة حسن شاكوش بنفقة 2 مليون جنيه، دخله الشهري 30 مليونا، لم ينفق عليها منذ طردها، وهذه مشاريعه وأملاكه

حسن شاكوش، أقامت ريم طارق زوجة حسن شاكوش دعوى نفقة ضد زوجها المطرب حسن شاكوش تطالبه فيها بـ 2 مليون جنيه، وذلك بعد الخلافات التي نشبت بينهما في وقت سابق طردها على إثرها من مسكن الزوجية.

زوجة حسن شاكوش

وجاءت بالصحيفة المقدمة لمحكمة الأسرة بأكتوبر من قبل المستشارة هايدي فضالي دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش، أن حسن شاكوش لم ينفق على الزوجة من تاريخ طردها من منزل الزوجية في 1 مايو 2023 لخلافات زوجية، وأن الزوجة مقيمة في منزل أسرتها وتركها دون الإنفاق عليها دون مبرر شرعي أو قانوني ضاربًا بالقانون والشرع والعادات والتقاليد عرض الحائط رغم قدرته على الإنفاق عليها.

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وقالت هايدي فضالي في الدعوى المقدمة لمحكمة الأسرة، إن دخل حسن شاكوش لا يقل شهريًّا عن ثلاثين مليون جنيه إن لم يكن يزيد، بالإضافة إلى مشاهدات اليوتيوب التي تدر عليه أرباحًا يومية وشهرية وسنوية.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن المطرب حسن شاكوش يعمل مغنيا ومطرب مهرجانات ويمتلك حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، تويتر، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام ويمتلك مئات الملاين من المتابعين على تلك المنصات، كما أن محتواه الذي يقدمه تصل نسبة مشاهداته مليار المشاهدات وهذا رقم فعلي وليس مبالغ فيه.



وأضافت هايدي فضالي أن دخل الفنان حسن شاكوش في الساعة الواحدة يتخطى ملايين الجنيهات، وذلك نظرًا لنسبة مشاهداته التي يحصل عليها من ألبوماته، كما أن لديه ودائع وأرصدة بالبنوك وأصولًا ثابتة تتجاوز مئات الملايين.

وذكرت الفضالي أن المطرب الشعبي أيضا لديه بعض المشاريع (مطاعم وكافيهات) وأيضا منزل الزوجية فيلا بكمبوند ليك دريم الكائن بجوار مول مصر باهظة الثمن، بجانب السيولة المادية التي يمتلكها بخزنته الخاصة بالمنزل من الحفلات اليومية التي يقيمها في الملاهي الليلية والكافيهات غير الحفلات التي يحييها داخل مصر وخارجها.

وذكرت فضالي في دعوى النفقة الخاصة بـ ريم طارق زوجة حسن شاكوش، أن موكلتها كانت في أمس الحاجة إلى نفقة تكفل لها الحياة الكريمة بجميع صورها، طالبته مرارًا وتكرارًا بكافة الطرق والوسائل الودية بالإنفاق عليها إلا أنه لم يمتثل إلى ذلك بغير حق.

وطلبت دفاع ريم طارق نفقة زوجية تكفل لها الحد الأدنى من المعيشة التي لا تقل عن 2 مليون جنيه من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليها حتى إقامة الدعوى أو النفقة العادلة.

تمكين زوجة حسن شاكوش من منزل الزوجية

جدير بالذكر أن ريم طارق زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش، حصلت على قرار بتمكينها من فيلا زوجها بكمبوند شهير في مدينة ٦ أكتوبر، للإقامة بها بعد اتهامه بطردها والاستيلاء على إيصال أمانة حرره لها بديل مؤخر الصداق.

وقال فهد مرزوق، محامي ريم طارق زوجة المطرب حسن شاكوش، إن قوة من قسم أول أكتوبر في طريقها لتنفيذ قرار التمكين المشترك من شقة الزوجية بعد طرد المطرب حسن شاكوش وزوجته منها.

وأضاف: إن الزوجة لها الحق في التمكين المشترك من شقة الزوجية، وخاصة أنها ما زالت على ذمته ولم يتم الطلاق حتى الآن.

وأنهى قسم شرطة أول أكتوبر إجراءات تنفيذ قرار التمكين بحضور دفاع ريم طارق بعد الحصول على تأشيرة مأمور القسم.

استدعاء مأذون عقد قران حسن شاكوش

وقررت نيابة أكتوبر أول، استدعاء المأذون الذي عقد قران مطرب المهرجانات حسن شاكوش على زوجته ريم طارق لسماع أقواله في الاتهامات المتبادلة بين الزوجين.

واستدعت النيابة المأذون "كامل. م" لسماع أقواله في الاتهام الموجه من ريم طارق لزوجها بالتزوير في قسيمة الزواج بكتابته "أنها بكر رشيد" رغم تقديمها قسيمة طلاقها لزوجها حسن شاكوش ليعطيها له تمهيدًا لإثبات أنها "ثيب".

أقوال حسن شاكوش أمام النيابة

وحصلت فيتو على أقوال المطرب الشعبي حسن شاكوش وزوجته أمام النيابة، وجاءت كالآتي:

س. ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بسرقة المنقولات والمصاغ الذهبي والأوراق المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها ريم صادق السيد (ريم طارق) وذلك على النحو المبين بالأوراق؟

ج: ما حصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بتبديد المنقولات الزوجية والمحرر عنها عقد من عقود الأمانة على سبيل الاستعمال وقد بددتها وقت طلبها منك على النحو الثابت بالأوراق؟

ج: ما حصلش وأنا ما كتبتش قايمة بالمنقولات وكنا متفقين إن هيكون فيه قائمة 80 ألف جنيه.

ما الذي حدث إذن؟

ج: اللي حصل إن يوم الاثنين مراتي ريم قالت لي: أنا ماشية دلوقتِ وهبعت أهلي ياخدوا حاجتي. فأنا قلت لها خلاص براحتك امشي، وتاني يوم الثلاثاء وأنا ما كنتش موجود في الفيلا أمها وابن خالتها وأخوها كلموني قلت لهم أنا مش موجود ومشيوا وبعد كده اكتشفت إن فيه مبلغ حوالي 500 ألف جنيه مش موجود عندي في الخزنة وهي اللي سرقتهم من ورايا وده كل اللي حصل.



س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: هي خرجت من البيت يوم الاثنين الموافق 9/ 5/ 2023 م حوالي الساعة 2 في قسم أول أكتوبر.

س: وما مناسبة وجودك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: أنا كنت نايم في بيتي عادي.

س: ومن كان برفقتك آنذاك؟

ج: كنت لوحدي.

س: ما علاقتك بالمجني عليها ريم صادق السيد؟

هي زوجتي واحنا متزوجين في 10/ 3/ 2023.

م: ما قولك فيما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في ۲۰۲۳/٥/٥ الساعة ٣:٤٦ مساء (تلوناه عليه)

ج أصلًا مفيش قائمة اتكتبت والعفش اللي موجود في بيتي كله أنا اللي جايبه وهي جابت أواني وغسالة أطباق وثلاثة سجاجيد وأنا مكتبتش وصل أمانة بخمسمائة ألف جنيه ولا حاجة والدهب كان معاها وهي عارفة هي فين وهدومها ومكياجها موجود عندي في الفيلا وهي ما أخدتهوش وانا مش مانعها تاخدهم.