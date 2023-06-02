إبراهيم حسن يوجه رسالة للخطيب بعد حضوره افتتاح الفرع الجديد ويكشف سر غياب توأمه حسام

الأهلي، أبدى إبراهيم حسن نجم الأهلي السابق سعادته بحضور احتفالات أكثر الأندية المصرية تتويجًا بالألقاب في كرة القدم بـ افتتاح فرع جديد أمس الخميس في مؤشر على ذوبان الجليد بين التوأم حسن من جانب وناديهما السابق بعد الانتقال إلى الغريم الزمالك قبل أكثر من 20 عامًا.

رسالة إبراهيم حسن للخطيب

وقال إبراهيم حسن إن الدعوة الرسمية من مجلس إدارة الأهلي جاءت في توقيت مهم “لتؤكد أن الأهلي يقدر أبناءه الحقيقيين”.

وقال إبراهيم لرويترز “أشكر محمود الخطيب ومجلس إدارته على هذه الدعوة التي جاءت لتؤكد أن الأهلي يقدر أبناءه الذين ارتدوا قميصه وحققوا إنجازات كبيرة مع الفريق”.

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سر غياب حسام حسن عن احتفالية الأهلي

وعن غياب شقيقه التوأم حسام عن الاحتفالية قال إبراهيم “حسام تلقى دعوة رسمية لحضور الاحتفالية معي لكن الدعوة وصلته بعد أن سافر إلى الإمارات ولو تلقى الدعوة قبل السفر لكان قد أجل سفره من أجل مشاركة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة لهذه الاحتفالية الرائعة”.

وأضاف “هذه الدعوة هي الأولى التي تصلنا من الأهلي منذ فترة تجاوزت الست سنوات وكانت آخر دعوة من مجلس محمود طاهر في احتفالية أقيمت أمام الأهرامات ولا أتذكر مناسبتها”.

وأكد أنه وشقيقه يدينان للأهلي بما وصلا إليه مؤكدًا أنهما في سنواتهما الأخيرة مع النادي ساعدا الفريق في الهيمنة على لقب الدوري المصري لعدة سنوات والفوز بألقاب أخرى مثل البطولة العربية وكأس السوبر الأفريقية وكأس مصر وغيرها.

وقال إنه لم يترك الأهلي مع شقيقه للانضمام للزمالك في موسم 2000-2001 سوى بسبب عدم تجديد عقديهما رغم أنهما كانا في قمة التألق مع الأهلي ومع منتخب مصر.

تابع إبراهيم: “لقد بدأنا مشوارنا مع الأهلي من فئة الناشئين وكبرنا بالأهلي وحققنا في النادي أفضل أرقام وإنجازات بقميص الأهلي وسنظل ندين بنجوميتنا للنادي فهو بيتنا الكبير.

واختتم:“محمود الجوهري (مدرب مصر السابق) كان نجما كبيرا ومدربا للأهلي ومع ذلك قام بتدريب الزمالك ولا أحد ينكر انتماءه وحبه للأهلي ونحن كذلك”.



افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة

وانطلقت مساء أمس الخميس مراسم افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، في حضور محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والعديد من الوزراء والمسئولين والقيادات المختلفة ورجال الإعلام.

ويعتبر هذا الفرع هو الرابع بعد (الجزيرة الرئيسي، ومدينة نصر، والشيخ زايد)، وبدأ توافد السادة الحضور من الساعة السادسة مساء، وكان في استقبالهم الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

محمود الخطيب يكرم العاملين

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تكريم عدد من العمال الذين شاركوا في بناء الفرع الجديد للنادي بالقاهرة الجديدة.

وأهدى الخطيب العمال المشاركين في بناء فرع القاهرة الجديدة درع النادي، وتوجه لهم بالشكر على مجهودهم الكبير.

وأحيا المطرب أحمد جمال حفل افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس الذي أقيم مساء اليوم الخميس.

تصريحات طارق قنديل

من جانبه أعرب طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته بافتتاح فرع جديد للنادي الأهلي بالتجمع الخامس مؤكدًا أن هذا الحدث وسام علي صدر مجلس الإدارة الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وواصل قنديل بأن المجلس يسعى دائمًا للإقدام علي مثل هذه الخطوات الناجحة لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان، ومن ثم رفع اسم وشأن النادي في جميع المحافل.

أبرز الحضور في حفل افتتاح فرع التجمع الخامس

وحضر الاحتفالية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق وسيف الوزيري رئيس شركة إستادات.

كما حضر العديد من نجوم النادي الأهلي والكرة المصرية منهم طاهر أبو زيد وإبراهيم حسن وفرج عامر وحسن مصطفى ومحمد عامر ورمضان السيد، وآخرون من رموز الرياضة المصرية والإعلام الرياضي.



فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي الأهلي وكافة المنشآت.‏

ويضم الفرع الجديد من منشآت عملاقة وبنية تحتية وخدمات متميزة يستحقها أعضاء النادي.

هذا ويشهد فرع التجمع إقبالًا كثيفًا على الاشتراك خلال الفترة الحالية خاصة أن هناك زيادة في قيمة العضوية تبدأ من أول يوليو القادم.