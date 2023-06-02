من حرف واحد فقط.. إيلون ماسك يكشف عن الاسم الجديد لموقع تويتر

إيلون ماسك تويتر، أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك خططه في إطلاق تسمية جديدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهي تسمية مكوَّنة من حرف واحد X، حسبما كتبه ماسك يوم أمس الخميس على "تويتر".

أغنى رجل في العالم

وجاءت تغريدة ماسك ردًّا على ما نشرته بوابة T(w)itter Daily News في وقت سابق عندما نقلت عن مقابلته الأخيرة، والتي أوضح فيها أن هذا الإجراء يأتي بهدف توسيع وظائف "تويتر" في المستقبل، ما يتطلب إعادة تسميتها بـ"X"، وقال: "هذا صحيح"، وفقًا لروسيا اليوم.

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يشار إلى أنه في 27 أكتوبر 2022، أبرم ماسك صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على "تويتر"، وأعلن فورًا بعد الشراء، أنه قام بفصل عدد من المديرين التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراج أجراوال والمدير المالي نيد سيجال.

بعد ذلك، قال ماسك إنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" لأنّه عين رئيسة تنفيذية جديدة.. وقال: "ستبدأ مهامها في غضون ستة أسابيع".

ثروة إيلون ماسك

زادت ثروة إيلون ماسك بأكثر من 4 مليارات دولار، في “خبطة واحدة”، وارتفعت أسهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 5% في افتتاحية جلسة تداولات، الثلاثاء الماضي، بعد أن التقى الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك مع وزير الخارجية الصيني تشين قانج.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى للملياردير الأمريكي إلى بكين منذ 3 أعوام.

4 مليارات دولار زيادة في ثروة ماسك

ومع تقليص الأسهم للارتفاعات في ختام التداولات إلى 4.14%، زادت ثروة إيلون ماسك بأكثر من 4 مليارات دولار، ليصبح أكثر المليارديرات ربحًا منذ بداية عام 2023، متخلصًا من لقبه كأكثر المليارديرات خسارة العام الماضي، وصاحب الرقم القياسي لأكبر خسارة للثروة في التاريخ والتي تجاوزت 200 مليار دولار من قمتها في عام 2021، وفقًا لمؤشر "بلومبرج للمليارديرات".



واقترب "ماسك" خطوة كبيرة في استعادة لقبه كأغنى شخص في العالم من الملياردير الفرنسي "برنارد أرنو" الشريك المؤسس لشركة "لوي فيتون" والبالغ حجم ثروته 192 مليار دولار، حيث ارتفعت ثروة "ماسك" إلى 190 مليار دولار بزيادة 53.3 مليار دولار خلال 5 أشهر.

انتعاشة كبيرة لشركات التكنولوجيا

ومما يؤهل ماسك لاستعادة لقبه هو التباين في الأداء بين أسهم السلع وأسهم التكنولوجيا، حيث تشهد الفترة الحالية انتعاشة كبيرة لشركات التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما يقتل التضخم شركات السلع الفاخرة، ما أدى إلى تراجع ثروة "أرنو" بأكثر من مليار دولار أمس الثلاثاء.

كان الشريك المؤسس لـ "فيسبوك" مارك زوكربيرج، أكثر المليارديرات ربحًا منذ بداية 2023، حتى قبل يوم أمس الثلاثاء، حيث شهد تضاعف حجم ثروته من 45 مليار دولار، إلى أكثر من 95 مليار دولار.